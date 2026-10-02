Trabajaba de psicóloga con documentación falsa y cobraba por sesiones: la descubrieron

En La Plata, una mujer de 37 años fue detenida tras una investigación conjunta de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) que reveló que ejercía la psicología de manera ilegal. La sospechosa atendía en un consultorio particular, presentaba documentación falsa para simular su identidad profesional y cobraba sumas elevadas que oscilaban entre 20.000 y 30.000 pesos por sesión.

El caso se inició el 12 de junio de 2026 después de que el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires denunciara irregularidades en la firma de un certificado escolar presentado por la madre de una menor. Tras las investigaciones, se comprobó que la mujer, identificada como T.S.R., carecía de título universitario y no estaba registrada en el Registro Nacional de Profesionales de la Salud.

La falsa profesional promocionaba sus servicios en redes sociales, donde se presentaba como especialista en adicciones, ansiedad y depresión, y ofrecía terapias cognitivas, junguianas y centradas en el cliente, captando a decenas de pacientes.

El operativo incluyó dos allanamientos simultáneos: uno en el consultorio ubicado en diagonal 74 y otro en su vivienda particular en la calle 9, entre 507 y 508, en Gonnet. En el consultorio se secuestraron diplomas falsos, sellos profesionales, credenciales, documentación confidencial de pacientes, fichas, informes, anotaciones y tarjetas de presentación. En la vivienda se incautó una computadora portátil y diversa documentación personal.

Durante el procedimiento, el personal de la Guardia de Operaciones (G.O.) identificó y detuvo a la sospechosa cuando se acercó a su domicilio para indagar sobre la presencia policial. En ese momento le fueron confiscados dos teléfonos celulares, una libreta de anotaciones y una credencial apócrifa con su nombre.

T.S.R. quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15, bajo la supervisión de la fiscal Cecilia Corfield y con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata. La causa fue caratulada por ejercicio ilegal de la profesión, usurpación de títulos y honores, estafa y falsificación de documentación.

Las autoridades continúan evaluando el material incautado para determinar la cantidad de víctimas afectadas por las falsas terapias que brindaba la detenida. El Ministerio Público Fiscal respaldó las acciones realizadas por la DDI y ordenó el traslado de la imputada a la sede judicial a primera hora del día siguiente al operativo.