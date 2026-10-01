Fatal choque en ruta 2: un hombre murió tras impactar contra un acoplado

Un hombre murió y otro sufrió heridas de gravedad luego de que la Volkswagen T-Cross en la que viajaban impactara contra el acoplado de un camión en ruta 2, a la altura del kilómetro 54, en el partido de Brandsen.

El accidente ocurrió durante la mañana de este jueves, según el reporte del tránsito de Aubasa, minutos después de la hora 9 sobre la mano de la autovía que conduce hacia la ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones del acceso a la planta de Aluar.

De acuerdo con la información conocida sobre el hecho, el camión se encontraba efectuando una maniobra para incorporarse a la autovía desde la banquina cuando se produjo la colisión con la camioneta.

El impacto tuvo consecuencias fatales para uno de los ocupantes de la Volkswagen T-Cross, que murió como consecuencia del siniestro. La otra persona que viajaba en el vehículo sufrió heridas de gravedad.

Luego de recibir asistencia en el lugar, el herido fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos “Alejandro Korn”, de Melchor Romero, donde permaneció internado bajo atención médica.

El accidente obligó a desplegar un operativo de emergencia en ese tramo de la ruta 2. Participaron bomberos voluntarios de Abasto y personal sanitario de Aubasa, mientras se dispusieron medidas para organizar el tránsito y prevenir nuevos incidentes.

Las actuaciones fueron iniciadas por personal policial de Gómez, dependencia con jurisdicción en ese sector correspondiente al partido de Brandsen.

Ahora, las pericias deberán establecer cómo se produjo la colisión y determinar las circunstancias que derivaron en el impacto entre la camioneta y el acoplado del camión.