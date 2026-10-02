Tiene 11 años y busca apoyo para viajar a los Juegos Mundiales en Uruguay

Una vez más, un marplatense busca llevar la bandera de nuestra ciudad a lo más alto del deporte, pero en estas disciplinas amateurs, es todo más difícil y necesita el apoyo de todos. Santino Levicoi clasificó a los Juegos Mundiales de Taekwondo que se realizarán en Uruguay entre el 26 y el 29 de noviembre próximos.

Deportista del club Juventud Unida de Batán, y de familia de taekwondistas (sus primos también se destacan en la especialidad), empezó a los 6 años y su talento lo llevó a medirse en certamenes locales y nacionales desde un principio.

Entrenado por el Sabón Pablo Morel, es discípulo del Gran Maestro marplatense Alejandro Yapuncic. "Estamos haciendo todo esto por él, es algo que lo apasiona y siempre que lo llevamos a los torneos obtuvo muy buenos resultados. Por eso nos dijeron que sería muy bueno que pudiera ir a Uruguay, pero se nos está haciendo muy difícil por los gastos", contó su mamá Rocío.

Para poder cumplir ese objetivo, Santino necesita recudar fondos para afrontar el viaje para él y un acompañante mayor de edad. Si bien el apoyo de la gente es importante y siempre lo ayudan, lo ideal sería conseguir más sponsors que puedan acompañar su carrera.

Aquellos que puedan darle una mano, lo pueden hacer a través de una donación o como sponsor. Para eso, se pueden comunicar al 2233123526 (Rocío, mamá).



