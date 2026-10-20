Murió Antonio Grimau

Este martes murió el actor argentino Antonio Grimau a los 82 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores.

"Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor", escribieron en su cuenta de X.

A lo largo de su labor profesional, Grimau desarrolló una carrera constante que abarcó producciones teatrales, televisión y cine. Su trabajo permanente sobre las tablas y frente a las cámaras lo posicionó como una figura respetada por la crítica y valorada por la audiencia.

Comenzó a vincularse con la actuación a los 16 años cuando decidió apostar por su vocación actoral y se formó en el Instituto de Arte Moderno y con Juan Carlos Lenet.

Su debut teatral fue en el Teatro de Almagro Charles Chaplin y, hacia fines de la década de 1960, comenzó a trabajar en televisión. Con el tiempo, se convirtió en un rostro reconocido de la ficción nacional.

Entre sus trabajos televisivos más recordados se encuentran Rolando Rivas, taxista, Más allá del horizonte, Soy gitano, Padre Coraje, Valientes, Herederos de una venganza y Solamente vos. Por su actuación en Valientes, recibió su primer premio Martín Fierro en 2010.

En cine, debutó en 1974 con La Mary, dirigida por Daniel Tinayre y protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón. A lo largo de su carrera participó en más de 20 películas, entre ellas Caballos salvajes, El hombre de arena y Angélica.

El teatro también fue una parte fundamental de su recorrido artístico: integró más de 50 obras, entre clásicos, comedias y musicales. Se destacó en producciones como Hello, Dolly!, junto a Lucía Galán, Piel de Judas y Los invertidos, obra por la que recibió reconocimientos. En 2026, formó parte de Vamo’ los pibes, en el Multiteatro, uno de sus últimos trabajos sobre las tablas.

Las circunstancias vinculadas a su fallecimiento aún no se precisaron. Se prevé que en el transcurso de la jornada se brinden detalles sobre las exequias y la despedida final.