Encontraron muerto al gendarme bonaerense que fue arrastrado por el arroyo

Cayó al agua cuando cruzaba un arroyo para hacer el relevo en un puesto rural.

José Galeano, cabo primero de Gendarmería Nacional, fue encontrado muerto este domingo luego de haber sido arrastrado por la correntada de un arroyo en Neuquén. Era oriundo de la provincia de Buenos Aires, tenía 38 años y tres hijos.

El gendarme llevaba ocho años de servicio en la localidad de Las Lajas y sufrió el accidente el sábado, cuando se dirigía a realizar el relevo en el puesto Cochico-Romero.

El lugar donde debía desempeñarse está ubicado a 20 kilómetros de Las Lajas y, para llegar, los agentes deben tomar la ruta 21 y continuar por un camino rural.

Al intentar cruzar el arroyo Romero, crecido por el caudal, el agua lo arrastró debido al aumento de la corriente por los temporales de las últimas semanas.

La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia confirmó el hallazgo del cuerpo mediante un comunicado oficial. "El cuerpo fue localizado varios kilómetros aguas abajo del punto donde se produjo el arrastre", informaron.

Además de Galeano, otro integrante de la fuerza cayó al agua cuando intentó socorrer a su compañero, pero logró ponerse a salvo con una rama.

José Galeano, de 38 años, fue hallado sin vida este domingo.

El gendarme desaparecido era buscado por más de 100 rescatistas desde el sábado. Las tareas se extendieron durante más de ocho horas, con dos helicópteros, drones y buzos tácticos, hasta que la falta de luz natural obligó a suspenderlas pasadas las 18:30.

Entre las personas que participaron de la búsqueda, hubo agentes de Gendarmería, bomberos voluntarios, la Policía de Neuquén, Defensa Civil de Las Lajas y Zapala, brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y especialistas en rescate acuático.

Finalmente, los rescatistas pudieron dar este domingo con el cuerpo del gendarme. El hallazgo conmocionó a la fuerza de seguridad y a los vecinos del lugar.

Quién era el gendarme fallecido

Galeano tenía 38 años, era de la provincia de Buenos Aires y tenía tres hijos. Además, hacía ocho años que se encontraba en el Escuadrón 31 de Las Lajas.

A pedido de Gendarmería, la provincia dispuso una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (Sien) para asistir a sus familiares y al personal desplegado.

La esposa, la hija y la hermana de Galeano llegaron a la zona y recibieron acompañamiento de una psicóloga de la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo.

La Secretaría provincial expresó sus condolencias a sus seres queridos y a sus compañeros, y destacó la labor de todos los organismos que participaron de la búsqueda.