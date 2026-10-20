Dolor en la comunidad religiosa: falleció un cura muy querido en Mar del Plata

El religioso había sido alumno del Colegio Capuchinos y estuvo ligado a nuestra ciudad.

El sacerdote Fray Claudio Bedriñán, falleció este sábado 17 de octubre, a los 65 años. La noticia se dio a conocer en las últimas horas y golpeó fuerte a la comunidad religiosa de Mar del Plata.

En los últimos años Bedriñán desarrollaba su actividad pastoral en la comunidad capuchina de Córdoba pero hace unos años se había desempeñado en la parroquia de Nuestra Señora de Pompeya de Mar del Plata.

Bedriñán había nacido el 24 de agosto de 1961 en Concordia, Entre Ríos. En 1980 ingresó a la Orden Capuchina en Montevideo, Uruguay, y en 1987 fue ordenado sacerdote. Su formación continuó en Roma, donde obtuvo la licenciatura y el doctorado en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia Gregoriana, en 1993 y 1996, respectivamente.

Su trabajo académico estuvo especialmente relacionado con el Apocalipsis, libro sobre el que desarrolló su tesis doctoral. Además, participó en la Biblia de la Iglesia en América, una iniciativa del Consejo Episcopal Latinoamericano, para la que realizó la traducción, la introducción y las notas de ese texto bíblico.

Una trayectoria religiosa que lo unió a Mar del Plata

Claudio, como se lo conocía en nuestra ciudad, se desempeñó como párroco en Nuestra Señora de Pompeya y la noticia de su partida causó dolor. Desde la iglesia lo recordaron con cariño a través de las redes sociales y expresaron su profundo cariño y gratitud.

“Sacerdote estudioso, un gran pastor y, sobre todo, un hombre cercano a su comunidad, que supo acompañar, escuchar y dejar una huella imborrable en el corazón de tantas personas. Gracias por tu vida y tu ministerio, Fray Claudio. Que el Señor te conceda la paz eterna y que la Virgen de Pompeya te cobije bajo su manto. Paz y Bien”, escribieron en la cuenta de Instagram.

Otros mensajes de los feligreses recordaban con cariño al cura. “Hermosos recuerdos con el padre Claudio, recuerdo cuando llego al principio en un auto verde y con sombrero, un genio, luego como fue abriéndose al encuentro con el otro, le costó, pero puso mucho empeño en ser cercano y lo logró. Lástima su color de camiseta de fútbol, lo cual nos llevó a lindas cargadas deportivas (el de River, yo de Boca). Gracias por elegir Mar del Plata, sabemos todos cuánto la querías y defendías, ojalá que desde allí arribas sigas cuidando esta comunidad franciscana. Abrazos al cielo y gracias a Dios por el regalo de tu vida”, señalaron.

Su recorrido en la pastoral incluyó la formación de seminaristas, tareas en la pastoral hispana de Toronto y responsabilidades en la Curia General capuchina. En su trayectoria figura, además, la dirección del Departamento de Ecología de la Curia General capuchina. Su actividad más reciente se desarrollaba en la parroquia del Sagrado Corazón Misericordioso de Córdoba.