“Aunque no me vean, siempre estoy”: la última aparición del meteorólogo Confessore en televisión antes de su muerte

La muerte de Fernando Confessore conmocionó este viernes al mundo del periodismo. Con más de tres décadas de trayectoria en televisión, el meteorólogo histórico de TN había acompañado a varias generaciones de espectadores con sus pronósticos.

Su última aparición en pantalla fue el jueves 15 de octubre, durante el programa Nuestra Tarde. En medio de la habitual dinámica del ciclo, protagonizó un intercambio con el conductor Federico Seeber que más tarde cobró una carga inesperada.

“Nos vino a visitar Fernando Confessore”, dijo Seeber. El meteorólogo respondió con espontaneidad: “No, estaba acá, en el estudio. No me veías, pero estaba acá. Siempre estoy presente”.

La repentina muerte de Confessore

Confessore murió durante la madrugada del viernes en su casa del barrio porteño de Versalles, a los 58 años. Según TN, se descompensó cerca de las 3 de la mañana y su familia pidió asistencia médica. Pese a las maniobras de reanimación, no pudieron salvarlo.

La causa de la muerte no había sido confirmada oficialmente en las primeras horas. Durante la cobertura televisiva, sus compañeros señalaron que se habría tratado de un paro cardíaco, aunque aclararon que todavía no se habían difundido detalles concluyentes.

La noticia generó una profunda tristeza entre quienes compartieron años de trabajo con él. En el canal lo recordaron por su profesionalismo, pero también por su cercanía y su particular sentido del humor.