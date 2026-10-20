Pánico en el aeropuerto de Mar del Plata: encontraron una valija abandonada y lo evacuaron

Pánico en el aeropuerto de Mar del Plata: encontraron una valija y lo evacuaron

Un operativo de seguridad se puso en marcha este martes por la mañana en el aeropuerto de Mar del Plata, luego de que encontraran una valija y una mochila olvidadas en el lugar.

El procedimiento comenzó cerca de las 10.30 y motivó la intervención de efectivos policiales y personal de la Brigada de Explosivos, que acudieron para inspeccionar los objetos.

En ese contexto, se dispuso un operativo de evacuación como medida preventiva ante la posibilidad de que los elementos representaran algún riesgo.

Autoridades confirmaron a 0223 que tras el operativo apareció el dueño de la valija "que se había olvidado de retirarla en el hall de embarque".

En este sentido, aclaró que "nos dieron intervención porque no encontraron al dueño cuando se despejó la zona. Una vez identificado, se hicieron las actas de rigor".