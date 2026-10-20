Lo pararon en moto y tenía 13 celulares apagados en su poder

Un hombre de 26 años que circulaba en moto en el barrio Bernardino Rivadavia al que interceptaron en un operativo de control fue aprehendido por personal policial al descubrir que tenía en su poder trece celulares apagados cuyo origen no pudo precisar.

Equipos secuestrados.

Fue personal de la Fuerza Barrial de Aproximación el que identificó en la intersección de Chile y Rodríguez Peña al sujeto que se desplazaba en moto de manera imprudente y confirmó que no registraba impedimentos legales vigentes. Sin embargo, al revisar sus pertenencias, encontraron 13 celulares de las marcas Samsung, Redmi y Motorola, todos apagados.

“El hombre no presentó documentación ni comprobantes que permitieran acreditar la propiedad o procedencia de los dispositivos por lo que se dispuso el secuestro de los equipos”, informaron autoridades policiales.

Equipos secuestrados.

La motocicleta Yamaha T110 fue trasladada al playón de Tránsito municipal por la falta de documentación, licencia habilitante y seguro obligatorio. El secuestro de los dispositivos busca establecer su procedencia y dar con sus posibles propietarios, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.