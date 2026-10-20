Indignante: el macabro pedido de un magnate a su ex mujer

Teresa Costantini volvió a exponer públicamente el conflicto que mantiene con su exmarido, el empresario Eduardo Costantini, y reveló que, según su versión, él le habría pedido que retirara los restos de sus padres del cementerio Jardín de Paz. La directora, actriz y productora compartió una extensa carta en Instagram, en la que recordó la historia familiar que los une a ese lugar y cerró su descargo con una frase contundente: “Ahí están. Ahí se van a quedar”. Los abogados del empresario, por su parte, negaron la acusación.

En su publicación, titulada “El jardín no tiene paz”, Teresa recordó a sus padres, Susana López Naguil y Carlos Correa Avila, y reconstruyó el vínculo que tuvieron con Eduardo durante los primeros años de su matrimonio. Según relató, su padre ayudó económicamente a la pareja cuando comenzaron su vida juntos e incluso colaboró para que pudieran comprar su primer departamento. “Nadie se hace solo”, escribió al evocar aquel gesto.

La productora también destacó que Eduardo había acompañado a su familia cuando murió su madre y recordó el afecto que, según contó, existía entre ellos. En el cementerio descansan sus padres junto a los padres de su exmarido, María Carolina Malbran y Vicente C. Costantini. Para Teresa, el lugar representa mucho más que una parcela familiar: reúne a distintas generaciones y simboliza los orígenes de sus hijos, nietos y bisnietos.

“Desde hace meses el jardín no tiene paz”, escribió Teresa antes de contar que, según su versión, Eduardo le habría hecho llegar el pedido a través de un intermediario: “Quiero que saques a tus padres de Jardín de Paz”. De acuerdo con su relato, cuando esa persona le solicitó una explicación al empresario, la respuesta habría sido “falta de espacio”. La situación, aseguró, provocó una profunda conmoción en su familia.

Teresa también expresó su desconcierto por el planteo, al contrastarlo con el recuerdo que conservaba de su exmarido. “El Eduardo que muchos conocimos fue un hombre bueno. Ese hombre acompañó a mamá hasta su morada final. No sé en qué momento se fue”, escribió. Hacia el final de la carta, volvió a defender el lugar que ocupan sus padres en la historia familiar y fue categórica sobre su decisión: “Ahí están. Ahí se van a quedar”.