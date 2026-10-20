Natalia de la Sota visitó Mar del Plata y pidió construir un modelo económico "distinto": "No vamos por un frente anti Milei"

En su paso por Mar del Plata, donde presentó el libro Un lugar en el mundo para Argentina: el legado delasotista, la diputada nacional Natalia de la Sota cuestionó el alineamiento internacional del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales de sus políticas. La hija del exgobernador cordobés José Manuel de la Sota sostuvo que la relación con Estados Unidos e Israel refleja una subordinación que contrasta con la visión de una Argentina soberana, con vínculos estratégicos con distintas regiones y, especialmente, con Brasil. También vinculó la política exterior con la vida cotidiana y afirmó que las medidas del Gobierno nacional deterioraron la calidad de vida de amplios sectores de la sociedad.

La legisladora participó de la presentación del libro escrito por el abogado y magíster en Relaciones Internacionales Francisco Zanichel, una obra que recupera el pensamiento de su padre sobre el lugar que debía ocupar la Argentina en el escenario internacional. En ese marco, De la Sota cuestionó la decisión de abandonar el camino de incorporación a los BRICS y consideró que el país debería sostener relaciones comerciales y diplomáticas diversificadas, basadas en el respeto y la defensa de la soberanía nacional. También apuntó contra el deterioro del vínculo con Brasil y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La diputada nacional sostuvo que la política exterior del Gobierno repercute directamente en la calidad de vida de la población

En el plano económico, De la Sota afirmó que el impacto de las políticas nacionales alcanza a trabajadores, jubilados, universidades, sectores científicos, pymes, comercios y actividades vinculadas al turismo, la hotelería y la gastronomía. Según su evaluación, el deterioro de las condiciones de vida trepa al 80% de los argentinos. Durante su visita, además, señaló que Mar del Plata no escapa a las dificultades que atraviesan otras ciudades del interior, con comercios afectados por la caída del consumo y pequeñas empresas que enfrentan dificultades para sostener el empleo.

De cara a las elecciones de 2027, la diputada rechazó que la construcción política se limite a conformar un frente contra Milei y planteó la necesidad de elaborar un programa de gobierno alternativo. “Lo que tenemos que proponer es un modelo económico distinto para la Argentina”, afirmó. Para De la Sota, la prioridad debe ser recuperar la capacidad de representar las demandas sociales, con una propuesta que explique cómo mejorar los ingresos, sostener los puestos de trabajo y garantizar el acceso a derechos básicos.

Natalia de la Sota cuestionó el alineamiento internacional de Javier Milei y advirtió sobre la pérdida de soberanía argentina.

La legisladora también reivindicó el papel de las ciudades del interior en la discusión política nacional y sostuvo que Córdoba, Mar del Plata y otros centros urbanos deben tener mayor participación en la elaboración de una alternativa. “Tenemos que ver de qué manera nosotros volvemos a representar a la gente”, expresó, al cuestionar una política demasiado concentrada en las internas y los mensajes entre dirigentes.

De la Sota aseguró que el cambio de rumbo es posible y llamó a recuperar ideas del legado de su padre -como la soberanía, los recursos naturales y el desarrollo tecnológico- no desde la nostalgia, sino como herramientas para pensar el futuro del país.

-Estamos hablando mucho de soberanía por las Islas Malvinas ahora. ¿Cómo ves ese tema con el gobierno actual?

- Yo te diría que de la Sota está en las antípodas de lo que este gobierno está haciendo hoy. Lo que creía, lo que miraba y lo que deseaba José Manuel de la Sota, respecto a la Argentina. La pregunta del libro es, ¿qué lugar tiene que ocupar la Argentina? Y justamente es todo lo contrario. Él hablaba de una relación inteligente y beneficiosa para la Argentina con cada uno de los países de las distintas regiones, con Asia, por ejemplo, con Estados Unidos. Una relación digna, no esta relación de subordinación absoluta que tenemos, ni hablar del eje Estados Unidos-Israel, que no nos salimos de ahí, con todo lo que eso implica y con la entrega de soberanía que eso implica. Lo estamos viendo en esta discusión de Malvinas, de la soberanía. Por lo tanto, es muy interesante escuchar lo que tanto el autor como quien va a estar acompañando, Gonzalo Fioribani, rescatan de la mirada de José Manuel de la Sota. Además que escuchar las palabras, escuchar los discursos de José Manuel de la Sota, escuchar unos audios que también tenemos la oportunidad de escuchar ahí en las presentaciones, escuchar qué habla de hoy. Y esto fue antes de que él tuviera el accidente, en el 2018 fueron estos audios. Él tenía una mirada muy interesante sobre este lugar de la Argentina, que era una relación madura y seria de mucha dignidad con todos los países de la región, fundamentalmente, además con una fusión muy interesante con Brasil. Teníamos que tener una relación de respeto y de complementación con el Brasil. Nuestro socio, principal socio comercial, nuestro hermano latinoamericano y fundamentalmente somos vecinos que tenemos un mismo destino. Por lo tanto, también, volviendo a la actualidad, lo que el presidente ha hecho con Lula y con los brasileros ha sido muy bravo.

-¿Por qué te parece que se da esta cuestión tan ambivalente de que todos veamos que realmente se están cometiendo casi atrocidades a nivel política exterior y algunas personas lo toman como algo positivo?

-Bueno, hay mucha gente que ve como positivo estos cambios y esta batalla cultural que Milei ha llevado adelante y ha pegado. Pero claro, cuando uno empieza a analizar el día a día y creo que lo que tenemos que tener claro es que la política exterior que lleva delante un país repercute directamente en su calidad de vida de sus habitantes. Esto lo tenemos que entender. Por eso dicen que la política exterior es la real política. Porque tiene que ver con esto. Toda decisión que se tome en relación a lo comercial va a influir en nuestra industria nacional, va a influir en nuestra producción. Puede ser que algún sector esté contento, pero en general lo que vemos es que todas las medidas que este gobierno ha llevado adelante han deteriorado la calidad de vida de los argentinos. Un gran porcentaje de los argentinos. Yo diría que un 80% de los argentinos si pensamos en los sectores de los trabajadores, universitarios, de la ciencia y la tecnología, de los jubilados, de las pymes, de los comercios. Bueno, Mar del Plata tiene un gran sector comercial y de pymes, ¿no? Lo siente, creo. El turismo, la hotelería, la gastronomía. Eso repercute directamente. Por eso digo, toda decisión que se tome en relación a la política exterior repercute directamente en la vida de cada uno de los argentinos. No sé darte la respuesta de por qué algunos creen que está bien. Es llamativa. Creo que tendrá que ver con esto, de que parece que los Estados Unidos es la única solución en nuestro destino, ¿no? Cuando tenemos un comercio y tenemos una posibilidad de apertura enorme, ¿no? Bueno, de por si estuvimos en los BRICS, casi entrando en los BRICS. Y Milei tomó la decisión de salir de ese eje que me parece, la verdad, un gravísimo error.

De la Sota afirmó que las medidas económicas de Milei deterioraron las condiciones de vida del 80% de los argentinos.

-El gobernador Axel Kicillof habló de que hay que hacer un frente mucho más amplio, de cara a buscar una alternativa sí o sí para el año que viene. ¿Cómo te posicionas vos ante esto de armar un frente con tal de sacar a Milei?

-Es que yo creo que no hay que pensar un frente anti-Milei Lo que hay que pensar es un frente, es un espacio, es un no digo alianza porque tenemos mala experiencia, pero que piense un programa de gobierno alternativo, ¿no? Que no sea anti-Milei. No vamos a llegar a ningún lado solamente siendo anti-Milei. Lo que tenemos que proponer es un modelo económico distinto para la Argentina. Porque hay un tema muy claro, que es casi una frase, pero describe todo. Cuando a la gente no le va bien el modelo económico está mal. Es claramente eso. Porque toda política económica que se lleva adelante tiene que ver con el crecimiento de la economía, con que la calidad de vida de los argentinos le mejore. Esto no está pasando. Está pasando para un sector, y es un sector que yo no quiero que le vaya mal. A los que le está yendo bien, a los que pueden exportar, no quiero que les vaya mal. Ahora, no quiero que le vaya mal al 80% de la sociedad. Entonces creo que ese equilibrio hay que lograr, eso se logra con un programa de gobierno y un plan hacia adelante. La gente necesita escuchar qué queremos ofrecer, más allá de ganar una elección, como decimos. Porque buscamos una fórmula ganadora y el día después, ¿qué hacemos? Necesitamos una gran generosidad de los dirigentes más importantes, a nivel nacional. Gran generosidad. Y diría gestos de grandeza en ese sentido. No se trata simplemente de ganar una elección. Ganar es cambiar el modelo económico. Y para eso hay que tener un plan.

La legisladora reclamó construir un modelo económico alternativo de cara a las elecciones de 2027.

-¿En Mar del Plata tenés referencias con los que estés dialogando?

-Bueno, fui invitada por Juan Manuel Cheppi. Me invitó a presentar el libro. La verdad que para mí fue un gusto. Charlamos con él y otros compañeros. La verdad que lo importante me parece que es este interior del país, ¿no? Córdoba, Mar del Plata... Todo lo que no sea capital y conurbano tenemos que hacer fuerza también para estar en las discusiones que vienen. Hay muchos hombres y mujeres muy capaces, con muchas ganas. Y con la frescura y la renovación dirigencial que también hace falta. Tenemos que ver de qué manera nosotros volvemos a representar a la gente. Que la gente nos mire a la cara y nos crea. O no nos crea, pero nos pueda ver cercanos, nos pueda ver atentos a las problemáticas. Creo que la política tiene que dejar de hablarle a la política. Meta mensajes unos para otros. Bueno, miremos para otro lado, miremos a la gente. Y veo un poco eso, ¿no? Estamos más preocupados en cómo contesto, cómo digo, o qué mensaje mando, que en proponerle a la gente. A lo mejor esta persona acá al frente de ese negocio no le importan las internas nuestras. Lo que le importa es que alguien le diga cómo vamos a solucionar el problema. ¿Cuál es? Que no puede pagar los sueldos de su negocio, que tiene que achicarse los gastos en su casa porque el salario no le alcanza, que tiene que pagar la luz y tiene que sacar un crédito para pagar la luz. Estas son las cosas. Es la calidad de vida de los argentinos. Que yo siento que, lamentablemente, este gobierno ha hecho una transferencia de recursos terrible. Entonces, ¿dónde ha ajustado? En la universidad, en los jubilados, en la salud, en la educación y ha beneficiando a sectores de poderes concentrados económicos, que, insisto, yo no quiero que le vaya mal a nadie. Lo que no quiero es que le vaya mal al 80% de la gente.

-¿Creés que es reversible?

-Sí, sí. Por eso ponemos el cuerpo, por eso charlamos y me vengo de Córdoba con mi hijo más chico. Pero me vengo porque creo que primero lo bueno es conocer la realidad de cada lugar. Y lo tenemos que hacer. Lo tengo que hacer, además, como diputada nacional, porque yo soy diputada nacional que electa por Córdoba. Cada vez que levanto la mano para aprobar una ley están involucrados todos los millones de argentinos, ¿no? Por lo tanto, es nuestra responsabilidad también. Pero, además, para empezar a generar el diálogo y la masa crítica necesaria para definir estas cosas. Y creemos que del interior es muy importante tener participación. Y acá en la presentación del libro, bueno, tenemos unos audios que son inéditos, que son de de la Sota, del 2018. Él hace un plan de un listado de temas que hay que tratar pero que es absolutamente actual. Habla de los recursos naturales, habla de la soberanía, habla de la tecnología, habla de la inteligencia artificial. Estábamos hablando del 2018. Entonces, creo que hay que recuperar un poco eso y no como nostalgia. Como mirada hacia adelante.Tomar lo que algunos ya sabían y ponerlo en práctica.

“La política tiene que dejar de hablarle a la política”, sostuvo De la Sota al reclamar una dirigencia más cercana a las necesidades de la sociedad.

-¿Te ves como candidata a gobernadora?

-No lo descarto porque creo que también en Córdoba hay para representar mucha gente. El gobierno de Córdoba, vos sabés, yo me alejé justamente del oficialismo de Córdoba por esta cercanía o esta disposición permanente a acompañar las políticas de Milei. Que yo desde el día uno, y no por caprichosa, ni por oponerme, porque sí, pero entendía y sentía que iban a dañar a gran parte de la sociedad. Lamentablemente, no me equivoqué, y digo lamentablemente, me hubiese encantado decirte, no, mirá, la verdad todo anduvo bárbaro. Pero bueno, eso no pasó. Y yo voy a insistir, voy a insistir mucho hasta que podamos lograr realmente una reconstrucción de la Argentina.

-¿Cómo viste Mar del Plata desde lo político, desde lo social, lo industrial que estuviste recorriendo?

-Bueno, creo que no escapa a las generales de la ley. Cuando uno habla con comerciantes, cuando hablás con pymes, las dificultades son las mismas en todo el país. Pensemos que una apertura indiscriminada de importaciones hace que las pymes bajen sus persianas. Y eso implica dos, tres, cuatro empleados, hombres y mujeres, tienen que llegar a su casa y decir, me quedé sin laburo. Si nosotros empezamos a ver eso, si la política empieza a mirar esa realidad, que es en definitiva para los que estamos, bueno, cambiaría el panorama. Creo que no escapa a Mar del Plata como no escapa a Bahía Blanca, que estuve hace un tiempo, como no escapa a Rosario, que también estuve. Sin ir más lejos, el gran Rosario y el gran Córdoba son los lugares donde más creció el desempleo. Esto está pasando, y la gente lo está sintiendo. Por eso me parece fundamental decir esto. Cuando a la gente no le va bien el modelo económico está mal, por eso hay que trabajar para cambiarlo.