“Este lugar es único en el mundo”: afirman que hay un "creciente interés" de compañías navieras por recalar en Mar del Plata

El arribo del crucero internacional de expedición Seaventure a la Base Naval de Mar del Plata abrió una nueva oportunidad para posicionar a la ciudad como puerto de embarque de viajes hacia la Antártida. Con 61 pasajeros de nacionalidad china que se sumarán a la travesía durante la tarde de este martes, el acontecimiento despertó expectativas entre las autoridades por el impacto que podría tener en el turismo local.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó el potencial de la iniciativa y consideró que puede abrir una nueva etapa para la actividad turística de Mar del Plata. En ese sentido, puso el foco en la llegada de visitantes extranjeros y en el movimiento que pueden generar en distintos sectores de la economía.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó el potencial de la iniciativa.

"El turismo de crucero abre para Mar del Plata un mercado que hasta ahora no tenía, porque son turistas extranjeros que bajan, recorren la ciudad, se llevan algún recuerdo y, cuando se mueve el turismo, la gastronomía y la hotelería también", sostuvo.

El funcionario remarcó que la ciudad cuenta con condiciones particulares para recibir este tipo de embarcaciones y recordó las dificultades que durante años complicaron la llegada de cruceros a la costa marplatense. También agradeció a las autoridades de la Armada, a la Prefectura Naval y a los organismos que intervinieron para concretar el operativo en la Base Naval.

El secretario de Turismo destacó el potencial de la ciudad para recibir nuevas embarcaciones internacionales.

Scioli, además, adelantó que el Seaventure regresará en marzo y aseguró que ya comenzó a trabajar para despertar el interés de otras compañías navieras. Según explicó, mantuvo conversaciones con representantes del sector para compartir imágenes y documentación sobre el arribo y promover nuevas escalas.

"Esta mañana hablé temprano con el presidente de todas las compañías navieras y el interés es creciente. Me pidió que le junte toda la documentación, los videos, las imágenes, todo lo que ha sido la entrada del buque acá para que podamos tener cada vez más barcos", señaló.

Los 61 pasajeros chinos que se sumarán a la expedición viajarán hacia las islas Georgias del Sur y la Antártida.

El funcionario también se refirió a las posibilidades de ampliar la conectividad aérea de Mar del Plata. En ese marco, mencionó las gestiones realizadas con la aerolínea Gol para avanzar en una eventual conexión con Brasil, una alternativa que podría facilitar la llegada de turistas internacionales.

Montenegro: "Que sea la primera de muchísimas"

Por su parte, el intendente Guillermo Montenegro destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la llegada del crucero y subrayó la importancia de sostener iniciativas que impulsen la actividad económica y el empleo en la ciudad.

"Que nos visiten, que vengan y que generen lo que nosotros entendemos que es clave, que es trabajo para los marplatenses, lo importante", afirmó.

El jefe comunal agradeció a la empresa naviera por confiar en Mar del Plata, así como al capitán y a los pasajeros que forman parte de esta primera experiencia. También reconoció la articulación entre los distintos actores que participaron de las gestiones para hacer posible el arribo.

El jefe comunal agradeció a la empresa naviera por confiar en Mar del Plata.

Con la mirada puesta en el futuro, Montenegro expresó su expectativa de que la escala del Seaventure marque el inicio de una nueva etapa para la ciudad como punto de partida de expediciones internacionales. "Sé que es la primera, no va a ser la última, que sea la primera de muchísimas", concluyó.

La llegada del crucero representa así una experiencia clave para evaluar las posibilidades de Mar del Plata en el mercado de expediciones antárticas. La expectativa oficial es que el regreso previsto para marzo y el interés de otras compañías permitan consolidar nuevas oportunidades turísticas, con impacto en la hotelería, la gastronomía y el comercio local.