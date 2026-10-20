Video: así ingresó el primer crucero internacional a Mar del Plata

Así ingresó el primer crucero internacional de expedición al puerto de Mar del Plata.

El paisaje del puerto de Mar del Plata tuvo este martes una postal diferente. El crucero internacional de expedición Seaventure llegó a la ciudad y 0223 registró en exclusiva el momento en que la embarcación ingresó entre las escolleras, en una maniobra que marca el inicio de una escala especial para la actividad turística local.

El arribo representa un nuevo paso en el objetivo de posicionar a Mar del Plata como puerto de embarque para expediciones hacia la Antártida. El buque, operado por la compañía 66° Expeditions, amarrará en la Base Naval, donde se desarrollará la recepción oficial prevista para las 10.30.

En esta escala, 61 pasajeros de nacionalidad china se sumarán a la travesía con destino a las islas Georgias del Sur y la Antártida. El embarque está previsto para la tarde de este martes.

Cómo es el crucero que llegó a Mar del Plata

El Seaventure es un buque especialmente preparado para navegar en regiones polares. Tiene 111,5 metros de eslora y capacidad para transportar hasta 187 pasajeros.

Su llegada se inscribe en las gestiones para incorporar a Mar del Plata a los itinerarios internacionales de cruceros de expedición, una actividad que podría generar movimiento para los servicios turísticos, gastronómicos y de transporte de la ciudad.

Después de su escala local, la embarcación continuará su recorrido por el Atlántico Sur rumbo a las islas Georgias del Sur y la Antártida, antes de llegar a Ushuaia.

El arribo también podría tener continuidad: la compañía solicitó nuevas fechas de amarre en Mar del Plata para el 28 de marzo y el 20 de octubre de 2027.