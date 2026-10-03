Mar del Plata clave en el crecimiento de recepción de cruceros en la temporada 26/27

La Cruise Lines International Association (CLIA) difundió estas estimaciones, señalando que, pese a la mejora moderada proyectada, persisten retos importantes para sostener el crecimiento.

Para la temporada 2026/2027, Argentina anticipa la llegada de más de 511.000 pasajeros de cruceros, superando los 491.444 viajeros registrados en el ciclo anterior, lo que representa un incremento próximo al 4%. Esta cifra refleja una estabilización en la actividad luego de dos años de ajustes en la operación de buques en la región.

La Cruise Lines International Association (CLIA) difundió estas estimaciones, señalando que, pese a la mejora moderada proyectada, persisten retos importantes para sostener el crecimiento. Entre ellos destacan la necesidad de mejorar la infraestructura portuaria, fortalecer la competitividad, optimizar las condiciones operativas y regulatorias, y expandir la oferta de destinos para las compañías de cruceros.

El Puerto de Buenos Aires continuará siendo el principal punto de embarque en el país, con una proyección de 253.813 pasajeros, frente a los 227.553 de la temporada 2025/2026, lo que implica un aumento del 11,5%. Además, se mantendrían las 101 recaladas, con embarcaciones de mayor capacidad que concentrarán a más viajeros.

Por su parte, Puerto Madryn destaca como el destino con mayor crecimiento, estimándose un salto del 35,5% en pasajeros, al pasar de 45.236 a 61.291. En contraste, Ushuaia prevé una disminución en el número de visitantes, con 196.306 pasajeros proyectados, por debajo de los 218.655 de la temporada anterior, aunque se mantendrá como un nodo clave en la actividad regional.

En ese marco, la ciudad se transforma en un activo más que interesante. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, celebró la incorporación de Mar del Plata a la red de puertos de cruceros, considerándola un avance fundamental para consolidar el crecimiento del sector. Además, remarcó la importancia de adaptar la infraestructura para responder a las exigencias de una industria que impulsa el turismo, el empleo y las inversiones.

Desde la perspectiva internacional, Marco Ferraz, presidente ejecutivo de CLIA Brasil, valoró las proyecciones como un reflejo de avances tras dos años de ajustes, aunque recomendó interpretar las cifras con cautela.

En cuanto al impacto económico, un estudio conjunto de CLIA y la Fundação Getulio Vargas (FGV) reveló que la temporada 2024/2025 generó USD 374,2 millones en Argentina, movilizando a más de 600.000 pasajeros. La actividad beneficia diversos sectores como hotelería, transporte, excursiones, abastecimiento, turismo y servicios portuarios.

CLIA anticipó que próximamente publicará una actualización de su estudio de impacto económico con datos renovados sobre gasto turístico, empleo y la actividad generada por la industria.

De cara a la próxima temporada, el sector apunta a consolidar una estabilización, con indicios de recuperación en ciertos destinos. El futuro crecimiento dependerá en gran medida de las inversiones en infraestructura, la competitividad y la apertura de nuevos puertos y destinos turísticos.

El logro marplatense

En junio de este año, luego de anunciarse la incorporación de Mar del Plata como parte de la red de navegación, el crucero de expedición Seaventure (operado por la empresa 66 Expeditions) dio a conocer la reserva formal de un espacio de amarre en el Puerto para el próximo 20 de octubre de 2026, así como para marzo y octubre de 2027.

Con el objetivo de conocer la ciudad y garantizar el éxito del operativo, directivos de la compañía especializada en turismo receptivo arribaron desde Buenos Aires. "Los llevé personalmente a recorrer distintos puntos de 'La Feliz' y se alojaron en algunos hoteles de la ciudad", comentó Diego Juárez, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), en diálogo con 0223.

Los directivos de la empresa llegaron a la ciudad para recorrer atractivos turísticos. Además, explicó que el 19 de octubre arribará a Mar del Plata un contingente de turistas chinos que al día siguiente embarcará en el Seaventure desde el puerto local.

"Es un hecho histórico que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, siempre con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación", destacó Juárez.