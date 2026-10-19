Este martes llega el primer crucero internacional de expedición al puerto de Mar del Plata

Será recibido por el intendente Guillermo Montenegro y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

El crucero MS Seaventure, pertenciente a la empresa naviera 66° Expeditions, se transformará este martes en el primer buque internacional de expedición en arribar al puerto de Mar del Plata, posicionándola como una nueva puerta de entrada a la Antártida.

Según informaron, la embarcación será recibida por el intendente Guillermo Montenegro y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, entre otros funcionarios.

Operado por la compañía de origen chino, el buque amarrará en la Base Naval y su llegada representa un antecedente relevante para el desarrollo de Mar del Plata como puerto de escala para cruceros internacionales.

Tiene una variedad de espacios en cubierta para disfrutar del paisaje desde todos los ángulos y tomar fotos sin interrupciones.

La recepción se realizará a las 10:30 y tendrá lugar a bordo del barco, que arribará por primera vez a la ciudad durante la temporada de cruceros 2026/2027. En la escala, 61 pasajeros de nacionalidad china se sumarán a la travesía con destino a las islas Georgias del Sur y la Antártida.

Como parte de la visita, los pasajeros recorrerán distintos atractivos turísticos, desde el centro hasta la costa sur y el puerto, con cierre en un reconocido shopping. En tanto, el embarque está previsto para las 17.

El MS Seaventure, que cuenta con 111,5 metros de eslora y capacidad para transportar hasta 187 pasajeros, está especialmente preparado para realizar expediciones en regiones polares.

El buque cuenta con un sauna, una impresionante pileta, un gimnasio y un laboratorio de Ciencia Ciudadana construido a medida.

Antes de arribar a Mar del Plata, recorrió destinos del Ártico, entre ellos Svalbard, Groenlandia e Islandia, y cruzó el Atlántico desde Lisboa. Luego de su escala, continuará su itinerario por el Atlántico Sur, las islas Georgias del Sur y la Antártida, con llegada a Ushuaia el 6 de noviembre.

La incorporación de la ciudad a los itinerarios de cruceros abre nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad turística local, a partir de la demanda de servicios de gastronomía, transporte y excursiones. En ese marco, la compañía ya solicitó nuevas fechas de amarre en Mar del Plata para el 28 de marzo y el 20 de octubre de 2027.