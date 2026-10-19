Este martes llega el primer crucero internacional de expedición al puerto de Mar del Plata
El buque arribará por primera vez a la ciudad y embarcará pasajeros chinos que continuarán su viaje hacia las islas Georgias del Sur y la Antártida.
Por Redacción 0223
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El crucero MS Seaventure, pertenciente a la empresa naviera 66° Expeditions, se transformará este martes en el primer buque internacional de expedición en arribar al puerto de Mar del Plata, posicionándola como una nueva puerta de entrada a la Antártida.
Según informaron, la embarcación será recibida por el intendente Guillermo Montenegro y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, entre otros funcionarios.
Operado por la compañía de origen chino, el buque amarrará en la Base Naval y su llegada representa un antecedente relevante para el desarrollo de Mar del Plata como puerto de escala para cruceros internacionales.
La recepción se realizará a las 10:30 y tendrá lugar a bordo del barco, que arribará por primera vez a la ciudad durante la temporada de cruceros 2026/2027. En la escala, 61 pasajeros de nacionalidad china se sumarán a la travesía con destino a las islas Georgias del Sur y la Antártida.
Como parte de la visita, los pasajeros recorrerán distintos atractivos turísticos, desde el centro hasta la costa sur y el puerto, con cierre en un reconocido shopping. En tanto, el embarque está previsto para las 17.
El MS Seaventure, que cuenta con 111,5 metros de eslora y capacidad para transportar hasta 187 pasajeros, está especialmente preparado para realizar expediciones en regiones polares.
Antes de arribar a Mar del Plata, recorrió destinos del Ártico, entre ellos Svalbard, Groenlandia e Islandia, y cruzó el Atlántico desde Lisboa. Luego de su escala, continuará su itinerario por el Atlántico Sur, las islas Georgias del Sur y la Antártida, con llegada a Ushuaia el 6 de noviembre.
La incorporación de la ciudad a los itinerarios de cruceros abre nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad turística local, a partir de la demanda de servicios de gastronomía, transporte y excursiones. En ese marco, la compañía ya solicitó nuevas fechas de amarre en Mar del Plata para el 28 de marzo y el 20 de octubre de 2027.
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