Un sábado para el olvido: Colapinto rozó el muro y no pudo pasar a Q3

El argentino que venía de hacer un gran tiempo en la Q1, rozó el muro buscando pasar a la Q3 y terminó lejos de conseguirlo.

El sábado claramente no fue el día de Franco Colapinto. El argentino no consiguió dar más de dos vueltas en la carrera sprint y ahora rozó el muro y no consiguió clasificar a la Q3. El piloto de Pilar venía de hacer uno de los mejores diez tiempos en la primera parte de la clasificación, muy cerca de Pierre Gasly.

Pero en la Q2 se le complicaron las cosas. El primer intento no fue bueno y quedó último entre los 16 pilotos que clasificaban. Sobre el final de la misma tuvo que dar todo de sí, exprimiendo al máximo al Alpine pero esos limites fueron sobrepasados. En el segundo sector se rozó con la pared en la parte derecha y perdió por completo la vuelta. Esto lo dejó en el puesto 16 y lejos de pelear por puestos más adelante.

Con respecto a los diez mejores: Max Verstappen volvió a ser el poleman como ayer y consiguió así su pole N°50 en su carrera. Con un 1:31.373 fue el mejor tiempo de la sesión y le ganó a Leclerc por 54 milésimas y Hamilton a 153 milésimas. Más atrás finalizaron: Antonelli en el cuarto, Norris en el quinto, Russell sexto, Piastri en el séptimo, Gasly en el octavo y los dos Racing Bulls (Lawson y Lindblad) noveno y décimo.

Mañana a partir de las 9 horas se disputará el Gran Premio de Singapur y Franco Colapinto largará desde el lugar 15 ya que George Russell penalizará y largará desde el fondo. Será difícil pero buscará los puntos en un circuito con pocas zonas de adelantamiento y los muros tan cerca.