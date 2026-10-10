Gran Premio de Singapur: lluvia, caos y un duro golpe para Colapinto en la Sprint

La última Sprint de la temporada 2026 tuvo ocho abandonos, incidentes y problemas técnicos. Max Verstappen se quedó con la victoria y Franco Colapinto no pudo completar la carrera.

La última carrera Sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1 tuvo un comienzo accidentado en el Gran Premio de Singapur. Después de una espera de media hora por la lluvia, los autos finalmente salieron a pista para disputar una competencia que rápidamente se convirtió en un caos. George Russell, que había conseguido superar a Max Verstappen en la largada, perdió el control al pisar el agua en la recta principal cuando estaba terminando la primera vuelta y se convirtió en el primer piloto en abandonar.

El incidente provocó la salida del safety car, pero los problemas no terminaron ahí. Franco Colapinto debió retirarse por un inconveniente técnico, al igual que Isack Hadjar y Valtteri Bottas.

Además, Sergio Pérez y Lance Stroll quedaron fuera de competencia después de protagonizar un incidente entre ambos, mientras que Gabriel Bortoleto también abandonó tras un choque con Alex Albon, quien consiguió continuar en carrera pero a cinco vueltas del final tuvo que retirar el auto. Así, la Sprint perdió a ocho pilotos en una sucesión de incidentes que condicionó su desarrollo desde los primeros minutos.

Verstappen aprovechó el caos y se quedó con la victoria

Después de una primera parte frenética, la competencia continuó con una relativa normalidad, aunque el asfalto permaneció mojado y obligó a los pilotos a mantener la concentración. En ese escenario, Max Verstappen supo aprovechar las circunstancias para quedarse con el triunfo en la última Sprint del año. Lewis Hamilton terminó segundo con Ferrari, mientras que Charles Leclerc completó el podio con el otro monoplaza de la escudería italiana.

Kimia finalizó cuarto, que aprovechó un incidente entre los dos McLaren en la última vuelta. Liam Lawson terminó quinto, Ollie Bearman se quedó con el sexto lugar, séptimo terminó Nico Hulkemberg y el último punto se lo llevó Lando Norris en el octavo puesto.

Con la bandera a cuadros, la Fórmula 1 cerró su calendario de carreras Sprint de 2026 con una competencia que tuvo a la lluvia como protagonista y dejó varios abandonos, entre ellos el de Colapinto. Ahora, toda la atención se traslada a la clasificación del Gran Premio de Singapur, que comenzará a las 10 de la mañana y definirá el orden de largada para la carrera principal del domingo. Los equipos deberán aprovechar la sesión para encontrar el mejor rendimiento posible antes de una prueba que promete ser exigente en un circuito donde las condiciones de pista pueden marcar la diferencia.