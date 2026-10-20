Vuelven a analizar la apertura de calles en Villa Primera: el reclamo abarca las vías del tren y terrenos baldíos

9 de Julio y Juncal, una esquina cerrada al tránsito con un reclamo histórico vecinal.

La posibilidad de reabrir calles cerradas total o parcialmente en Villa Primera volvió a ponerse en discusión este lunes en el Concejo Deliberante, con modificaciones que, se aprobarse, generar un cambio vial histórico en ese sector de la ciudad. El planteo abarca distintos espacios, desde cruces ferroviarios que llevan años sin habilitarse hasta calles interrumpidas o inexistentes en zonas de terrenos baldíos.

El proyecto de comunicación, impulsado por el bloque de Acción Marplatense, comenzó a tratarse este lunes en la Comisión de Movilidad Urbana. Durante el debate, se acordó solicitar informes a Ferrocarriles Argentinos, la Secretaría de Obras, el Emvial y Emsur, con el objetivo de determinar las competencias, las condiciones actuales y la factibilidad de avanzar con las aperturas.

Perú y Brandsen, una de las zonas donde se evaluará una posible apertura de calles.

El concejal Horacio Taccone, autor de la iniciativa, planteó la necesidad de recuperar la circulación en los sectores donde resulte posible. “Es un barrio que tiene muchísimas calles cerradas, estaría bueno por una cuestión de seguridad y de movilidad urbana que las calles se puedan abrir”, sostuvo.

El pedido contempla, por un lado, espacios de jurisdicción nacional vinculados a la vía del ferrocarril. El más simbólico de ellos es la esquina de Juncal y 9 de Julio, un punto con un reclamo histórico para su reapertura. Sin embargo, la propusta avanza incluso en la evaluación de abrir pasos a nivel en 1° de Mayo, Marconi y Uruguay, una posibilidad que encontraría mayores dificultades por encontrarse distintos emprendimientos comerciales sobre Luro.

Asimismo, la propuesta apunta a distintos tramos de jurisdicción municipal, con distinta situación en el presente. Por un lado, un sector que abarca terrenos baldíos con sectores cerrados al tránsito, como calle Perú en los tramos entre Chacabuco e Ituzaingó, y otro entre Brandsen y Beruti. En ese sector también se consultó sobre French entre México y Tierra del Fuego.

La Comisión de Movilidad Urbana pidió informes a diferentes reparticipaciones municipales y a Ferrocarriles Argentinos.

En tanto, también se cursarán consultas por otros sectores que incluso abarcan al vecino barrio de Nueve de Julio. En concreto, un espacio es Acosta entre Balcarce y Ayacucho, con dos tramos actualmente cerrados, como así también la eventual posiblida de apaerua de calles en las colectoras de Champagnat en sus cruces de Libertad y Beruti.

El histórico reclamo por los pasos a nivel

La situación de las calles que atraviesan las vías del ferrocarril es uno de los puntos centrales del planteo y tiene antecedentes de larga data. En agosto de 2021, vecinos reclamaban que llevaba seis años pendiente la reapertura del paso a nivel de 9 de Julio y Juncal, un cruce cuya recuperación buscaban para mejorar la conectividad entre sectores del barrio.

Durante el debate en comisión, la concejala Vilma Baragiola recordó las dificultades que genera la intervención ferroviaria. “Alguna vez nos vimos con el impedimento por Ferrocarriles, tenemos un barrio partido en dos por los pasos a nivel”, señaló. En ese sentido, propuso gestionar el reclamo ante la delegación local de Ferrocarriles Argentinos.

El proyecto también apunta a considerar la relevancia de la apertura de la colectora en la zona de Champagnat y Libertad.

Un diagnóstico sobre el estado de las calles

Además de impulsar las gestiones para recuperar la circulación, la iniciativa busca que el Ejecutivo municipal elabore un informe integral sobre cada uno de los sectores señalados. Entre otros puntos, pide precisar por qué se cerraron, cuándo se tomó esa decisión, qué organismo tiene competencia y si existen restricciones técnicas, administrativas o ferroviarias que impidan su reapertura.

También solicita información sobre posibles obras, medidas de ordenamiento y condiciones de seguridad vial necesarias para habilitar nuevamente los tramos, así como sobre las tareas de limpieza, mantenimiento e iluminación que se realizan en las zonas afectadas.