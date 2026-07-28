“Antes podíamos salir con los chicos a la calle”: vecinos de Villa Primera reclaman más seguridad

La preocupación por la inseguridad volvió a reunir a vecinos de distintos barrios de Mar del Plata. Cerca de un centenar de personas participaron de una movilización en la zona de Villa Primera, con la intención de visibilizar una problemática que, aseguran, se profundizó en los últimos años y modificó la vida cotidiana de quienes viven allí.

Eduardo Ferrer, vecino de Villa Primera, explicó que a la convocatoria se sumaron residentes de Estación Norte, Sarmiento y sectores ubicados hacia Beruti, además de vecinos de la zona de Luro.

“Estamos preocupados por lo mismo que están preocupados casi todos los barrios de Mar del Plata. La situación de inseguridad es creciente, de manera violenta”, señaló en diálogo con 0223.

Robos violentos y preocupación por los adultos mayores

Otro vecino sostuvo que entre los principales reclamos aparecen los robos violentos y los episodios que tienen como víctimas a personas mayores. “Generalmente tenemos robos violentos, como también muchos casos de violencia contra gente mayor”, describió.

El vecino remarcó que la movilización se realizó de manera pacífica y sin una identificación política. "Lo que requerimos es la presencia del Estado, tanto nacional, provincial como municipal, y que se hagan cargo realmente de una problemática que viene desde hace muchísimas cantidad de años”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con el cambio que, según los vecinos, experimentó la vida cotidiana en esos barrios. “Estos barrios que nombraba recién eran barrios seguros. Uno antes podía salir con los chicos a la calle, andar en bicicleta. Hoy realmente eso no se puede”, lamentó.

Hartos de los robos, los vecinos decidieron organizarse.

A la inseguridad se suma, según explicó, otro problema que los vecinos consideran que contribuye a generar condiciones propicias para los delitos: la falta de iluminación en distintos sectores.

“Hay inclusive problemáticas también con las luminarias, que eso provoca que estos hechos delictivos constantemente se sigan acrecentando”, afirmó.

La movilización se suma así a otros reclamos vecinales que vienen planteando la necesidad de reforzar la prevención y los controles en distintos puntos de Mar del Plata. Para quienes participaron de la protesta, el objetivo es recuperar una tranquilidad que, aseguran, se fue perdiendo con el avance de los hechos delictivos.