Un peligro: intentó evadir un control y lo atraparon con un arma de guerra y una moto con pedido de secuestro
Tiene 23 años y fue aprehendido tras una persecución iniciada en el barrio Villa Primera.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una persecución policial en el barrio Villa Primera terminó con un joven de 23 años detenido, un arma de guerra secuestrada y una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo. El acusado circulaba junto a otro hombre e intentó escapar de un control.
El hecho comenzó en la zona de Santa Cruz y Juncal, cuando personal del Comando de Patrullas Norte advirtió a dos hombres que circulaban en una motocicleta sin patente e intentó identificarlos. Al notar la presencia policial, ambos escaparon y se inició una persecución.
Durante la fuga, uno de los ocupantes arrojó una bicicleta, mientras que el joven que finalmente fue aprehendido descartó un revólver calibre .38 con la numeración suprimida y seis municiones intactas.
Tras detenerlo, los efectivos secuestraron además un teléfono celular y una motocicleta Zanella ZB 110. Al verificar los datos del rodado, constataron que tenía un pedido de secuestro activo desde el 7 de septiembre por hurto de motovehículo.
La Fiscalía de Flagrancia inició una causa por portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento. El joven fue notificado y trasladado a sede judicial.
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