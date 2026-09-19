Un peligro: intentó evadir un control y lo atraparon con un arma de guerra y una moto con pedido de secuestro

Una persecución policial en el barrio Villa Primera terminó con un joven de 23 años detenido, un arma de guerra secuestrada y una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo. El acusado circulaba junto a otro hombre e intentó escapar de un control.

El hecho comenzó en la zona de Santa Cruz y Juncal, cuando personal del Comando de Patrullas Norte advirtió a dos hombres que circulaban en una motocicleta sin patente e intentó identificarlos. Al notar la presencia policial, ambos escaparon y se inició una persecución.

Durante la fuga, uno de los ocupantes arrojó una bicicleta, mientras que el joven que finalmente fue aprehendido descartó un revólver calibre .38 con la numeración suprimida y seis municiones intactas.

Tras detenerlo, los efectivos secuestraron además un teléfono celular y una motocicleta Zanella ZB 110. Al verificar los datos del rodado, constataron que tenía un pedido de secuestro activo desde el 7 de septiembre por hurto de motovehículo.

La Fiscalía de Flagrancia inició una causa por portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento. El joven fue notificado y trasladado a sede judicial.