Las encontraron tirando basura: fueron multadas y les secuestraron el auto

Vecinos del barrio Villa Primera denunciaron a dos mujeres que fueron filmadas mientras arrojaban residuos en un descampado, una situación que volvió a generar preocupación por la formación de microbasurales en la zona.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Santa Cruz y México. Una pareja que circulaba en auto por el lugar registró la secuencia para denunciarla ante las autoridades.

En las imágenes a las que tuvo acceso 0223, se observa cómo las dos mujeres detienen el vehículo junto al terreno, abren el baúl y comienzan a retirar distintos elementos de descarte. Luego, arrojan los residuos sobre el pasto y se retiran, sin depositarlos en un lugar habilitado para su disposición.

El registro permitió documentar lo ocurrido y aportar pruebas para que las autoridades puedan intervenir. A partir de la denuncia, fuentes oficiales indicaron a este medio que se avanzará con las actuaciones correspondientes y que el vehículo utilizado será secuestrado.

El episodio vuelve a poner en evidencia una problemática que se repite en distintos sectores de Mar del Plata: la acumulación de basura en terrenos descampados y espacios públicos, donde suelen formarse microbasurales que afectan la limpieza y el entorno de los barrios.

Según los reclamos vecinales, una de las principales preocupaciones es que serían los propios residentes de la zona quienes, en algunos casos, arrojan residuos en estos espacios en lugar de utilizar el sistema de recolección correspondiente. Esta práctica contribuye a la acumulación de desechos y dificulta el mantenimiento de la limpieza.

Mientras se aguarda la intervención de las autoridades, el reclamo también apunta a generar mayor conciencia sobre la correcta disposición de los residuos y la necesidad de preservar los espacios comunes.