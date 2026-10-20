Riestra no ganó y le dio una vida más a Aldosivi: cómo quedó la tabla anual y qué necesita el Tiburón para salvarse

El Malevo igualó con el Tatengue y le dio una chance más al elenco marplatense de salvar la categoría.

Aldosivi recibió una noticia que le permite mantener viva la esperanza de salvarse del descenso en la Liga Profesional de Fútbol. Deportivo Riestra y Unión empataron 1-1 este lunes, en el cierre de la decimotercera fecha del Torneo Clausura, y el resultado dejó al Tiburón con una vida más en la lucha por la permanencia. Aunque el conjunto marplatense continúa en una situación delicada, la falta de una victoria del Malevo evitó que se alejara todavía más en la tabla anual.

El encuentro disputado en el Bajo Flores tuvo sus emociones durante el segundo tiempo. A los cinco minutos, Juan Cruz Randazzo abrió el marcador para Riestra con un cabezazo tras un córner desde la derecha, pero en la misma acción sufrió una lesión que obligó a su equipo a reorganizarse. La demora en el reemplazo dejó al local momentáneamente con diez futbolistas y Unión aprovechó esa ventaja para buscar la igualdad.

El Tatengue llegó al 1-1 a los 12 minutos del complemento, cuando Lucas Ayala envió un centro desde la izquierda y Tobías Rubio apareció por el medio para conectar de cabeza. Después del empate, ambos equipos tuvieron dificultades para generar situaciones claras y terminaron repartiendo puntos en un partido que les servía de poco en sus aspiraciones de acercarse a los puestos de playoffs.

Cómo quedó la tabla anual

Para Aldosivi, sin embargo, el resultado tuvo una lectura diferente. Riestra alcanzó las 23 unidades en la tabla anual, mientras que el equipo de Mar del Plata suma 16 y continúa comprometido con la permanencia. Estudiantes de Río Cuarto, con 14 puntos, también aparece por debajo, aunque ya perdió la categoría por la tabla de promedios. Por eso, el empate del Malevo representa una vida más para el equipo de Javier Sanguinetti.

Qué necesita Aldosivi para salvarse

Con nueve puntos en juego, el equipo marplatense deberá ganar los tres partidos que le quedan: Belgrano, Racing y River y tendrá que esperar que Riestra no sume más de dos puntos. Quedan tres opciones:

Sí Riestra saca dos puntos y Aldosivi nueve habrá desempate entre ambos para definir el segundo descenso.

saca dos puntos y nueve habrá desempate entre ambos para definir el segundo descenso. Sí Riestra saca tres o más puntos el que desciende es Aldosivi .

saca tres o más puntos el que desciende es . Sí Riestra no suma puntos o apenas suma uno y el Tiburón gana todo el que desciende es el conjunto del Bajo Flores.

La pelea por no descender todavía exige una reacción urgente de Aldosivi. El conjunto marplatense deberá sumar puntos y esperar otros resultados para intentar achicar la diferencia con sus competidores directos. El empate entre Riestra y Unión le dio una vida más, pero no cambia la obligación de ganar: el margen de error es mínimo y cada fecha puede resultar determinante para definir su futuro en la máxima categoría del fútbol argentino.