Aldosivi cayó en Río Cuarto y quedó en la cuerda floja con el descenso

El equipo de Javier Sanguinetti estaba consiguiendo una victoria clave para soñar con la permanencia pero en dos minutos se le escapó y cayó en Río Cuarto.

Por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, Aldosivi cayó 2-1 ante Estudiantes en el Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini y complicó aún más sus chances de permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino.

Pese a la urgencia de conseguir un triunfo, el conjunto marplatense no logró imponer condiciones durante la primera parte. Estudiantes manejó mejor la pelota, buscó lastimar por las bandas y generó algunas aproximaciones que obligaron a intervenir a Ignacio Chicco. El Tiburón, en cambio, mostró dificultades para elaborar juego, perdió la batalla en el mediocampo y casi no consiguió inquietar al arquero rival.

El desarrollo dejó en evidencia las dificultades del elenco marplatense en un encuentro determinante ante un adversario que ya no tenía chances de mantenerse en la categoría. Hubo más lucha que fútbol, pocas situaciones claras y mucha imprecisión de ambos lados. En el complemento, Sanguinetti movió el banco con los ingresos de Andrés Vombergar y Tomás Fernández para sumar peso ofensivo, aunque el equipo siguió sin encontrar fluidez en la mitad de la cancha.

Las ocasiones más peligrosas, incluso, fueron de Estudiantes. Juan Antonini desperdició una oportunidad increíble dentro del área chica, cuando quedó de frente al arco y definió por encima del travesaño. Aldosivi no encontraba respuestas, pero logró ponerse en ventaja en una jugada aislada: Andrés Chávez habilitó a Palavecino, quien definió desde un ángulo muy cerrado y contó con una floja respuesta del arquero Herrera. Antes de que la pelota terminara de ingresar, Vombergar también participó de la acción para empujarla.

Sin embargo, la alegría duró muy poco. El "León del Imperio" reaccionó y, en apenas dos minutos, dio vuelta el resultado a los 85 y 87 minutos para quedarse con una victoria que profundizó la crisis del conjunto marplatense. El primer tanto llegó después de un centro al segundo palo que le quedó a Hesar que la agarró de volea y puso el empate 1-1.

Y en la jugada siguiente el equipo de Sanguinetti completamente volcado al ataque quedó muy mal parado, la pelota le quedó a Chicco en la mitad de cancha y no la pudo despejar, lo que dejó a Alanis solo para definir y poner el 2-1 definitivo.

La derrota dejó a Aldosivi sin el resultado que necesitaba en una jornada clave y aumentó la presión de cara a las tres fechas que restan del campeonato. El margen de error del Tiburón es cada vez menor y la permanencia depende de una reacción inmediata, además de los resultados que se den en la lucha por evitar el descenso. Aldosivi deberá cambiar su imagen, recuperar solidez y sumar puntos de manera urgente si quiere mantener sus posibilidades de seguir en Primera. La caída ante un Estudiantes ya descendido puede convertirse en un golpe decisivo para sus aspiraciones.

El próximo encuentro para el Tiburón será ante Belgrano en el José María Minella el próximo domingo a las 14:45. Luego le tocará el 30 de octubre ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. Y cerrará el año ante River en el Minella el fin de semana del 6 al 8 de noviembre.

Síntesis:

Estudiantes de Río Cuarto: 38-Herrera; 6-Antonini, 2-Maffini, 30-Ojeda, 29-Quiroga, 23-Rodriguez; 5-Cabrera, 10-Gonzalez, 17-Alanis; 22-Valiente, 77-Hesar. DT: Ruben Forestello.

Aldosivi: 23-Chicco; 28-Moya, 25-Breitenbruch, 32-Pombo, 13-Cufré; 8-García, 19-Castro; 11-Palavecino, 10-Gaitán, 21-Godoy; 9-Cordero. DT: Javier Sanguinetti.

Árbitro: Andrés Gariano

Goles: 68' Palavecino (A); 85' Hesar (E), 87' Alanis (E)

Resultado: 2-1

Estadio: "Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini"