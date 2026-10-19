Cómo sigue la Reválida para Alvarado y Kimberley: cuáles son sus rivales en octavos

El golpe será difícil de asimilar, pero no tiene tiempo para lamentos. Alvarado podía quedar a un partido del ascenso y, ahora, si quiere lograr el segundo boleto, tendrá que sortear 7 partidos más en el largo camino de la Reválida. Pero arranca el próximo fin de semana y debe recuperarse rápido, ya que afrontará el cruce de octavos como visitante de Sportivo Las Parejas. En tanto, Kimberley, visitará a Argentino de Monte Maiz y volverá a definir en el "José Alberto Valle".

El conjunto de Pablo Martel quedó con el "1" en el reagrupamiento de los equipos que siguen en carrera, por haber finalizado mejor posicionado que Olimpo de Bahía Blanca, que será el "2".

El primer rival que tendrá el "torito", además de la parte anímica, por haber dejado pasar una chance inmejorable, será Sportivo Las Parejas, que tiene como entrenador al marplatense Lucas Baldino, exCírculo Deportivo. El equipo santafesino empató en la ida como local frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y dio una gran sorpresa al ganarle como visitante con un gol sobre la hora para quedarse con el global 2 a 1. Alvarado define en el Minella y con una igualdad en la local seguirá en carrera.

El otro club de nuestra ciudad será Kimberley, que superó con autoridad a Deportivo Rincón en el primer cruce, con victoria en Neuquén y Mar del Plata. Los de Mariano Mignini son un equipo sólido y serán incómodos para cualquier rival. Igual, sigue con ventaja deportiva (es el 7° en el orden) y enfentará a Argentino de Monte Maiz. Los cordobeses no se quedaron atrás, vencieron a San Martín de Mendoza en los dos encuentros (4-1 en el global) y pinta para ser una serie equilibrada.

Cruces - Octavos de Final

Alvarado vs. Sportivo Las Parejas



Olimpo vs. Gimnasia (Concepción del Uruguay)



Gimnasia (Chivilcoy) vs. Boca Unidos (Corrientes)



Sol de América (Formosa) vs. Juventud Antoniana (Salta)



Atenas (Río Cuarto) vs. Sarmiento (La Banda)



Douglas Haig (Pergamino) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca)



Kimberley vs. Argentino (Monte Maiz)