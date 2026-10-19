Quilmes se metió en las semifinales de la Liga Federal U13

Los chicos del "cervecero" avanzaron una instancia más y recaudan fondos para poder jugar.

El básquet formativo del Club Atlético Quilmes continúa dando pasos importantes a nivel nacional. La categoría U13 consiguió la clasificación a los cuadrangulares de semifinales de la Liga Federal de la categoría, luego de completar una actuación sobresaliente en el cuadrangular que compartió con Boca, Argentino de Castelar y Pacífico de Bahía Blanca. Ahora, el club trabaja para reunir los fondos necesarios para afrontar la próxima instancia de la competencia nacional.

El conjunto dirigido por Ricardo Narváez se impuso en sus tres presentaciones, con amplias diferencias en el marcador. En el debut, Quilmes derrotó a Boca por 118 a 57. Luego, superó a Argentino de Castelar por 94 a 68 y cerró su participación con una victoria frente a Pacífico de Bahía Blanca por 86 a 54.

Con estos resultados, el "Tricolor" ratificó su crecimiento colectivo, mostró la profundidad de su plantel y aseguró su lugar entre los 12 mejores equipos del país, que disputarán los cuadrangulares de semifinales de la competencia.

El desafío continúa y necesitamos el apoyo de todos

La clasificación representa un nuevo logro para el básquet formativo de Quilmes, pero también implica un importante esfuerzo económico para afrontar la próxima etapa de la Liga Federal.

Por ese motivo, el club continúa con la recaudación de fondos para cubrir los gastos que demande la participación del equipo en la siguiente instancia. El objetivo es acompañar a los chicos para que puedan seguir compitiendo a nivel nacional y representando a la institución y a la ciudad de Mar del Plata.

Cada colaboración es importante para hacer posible este camino. La familia quilmeña, los socios, las empresas y la comunidad en general pueden contribuir para que el equipo continúe persiguiendo su objetivo deportivo.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con el Club Atlético Quilmes a través de sus canales oficiales.



