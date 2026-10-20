Dolor por la muerte de una querida actriz y ex modelo en un trágico accidente

Marcela Ortiz, reconocida modelo y figura de la televisión que estuvo casada con Raúl Taibo a comienzos de los 90, murió a los 61 años. Según trascendió, sufrió un choque el pasado fin de semana en la zona de Tigre.

“Tuvo un accidente el sábado, en Benavídez. Su hija Shelsian me dijo ‘estoy destruida, con mucho dolor’”, confirmó la periodista Fernanda Iglesias en sus redes sociales.

La actriz tenía 61 años

La panelista de Puro Show (eltrece) dio a conocer que Ortiz había ido al cine y a tomar un helado con Samantha Farjat. Y, antes de llevar a su amiga a su casa, ambas pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que la modelo tomaba por un problema cardíaco.

El accidente ocurrió después de que Ortiz dejara a Farjat y emprendiera el regreso a su hogar. “La encontraron dentro de su auto, un Renault Sandero gris, en un zanjón. Tenía puesto el cinturón de seguridad, pero estaba sin conocimiento”, relató Iglesias.

“Mientras hacían las maniobras de RCP, sonó su celular: era Samantha, que quería chequear que su amiga había llegado bien a su casa. Cuando la policía le contó lo ocurrido, fue hasta el lugar”, agregó.

Por último, señaló que la causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y precisó que este martes se realizará la autopsia para determinar qué ocurrió.

Ortiz desarrolló una extensa trayectoria como modelo y actriz, y alcanzó gran popularidad durante los 80 y 90. En cine, participó de películas como Los extermineitors (1989) y Bañeros II, la playa loca (1989). También trabajó en televisión y teatro, con participaciones en El amor tiene cara de mujer (1994) y otros proyectos junto a figuras como Guillermo Francella y Emilio Disi.