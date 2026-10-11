Choque entre un auto y un micro de larga distancia en la Ruta 2: una mujer resultó herida

Un auto Honda y un micro de larga distancia de la empresa Rutatlántica protagonizaron un choque en el kilómetro 386 de la autovía 2, en el acceso a Santa Clara del Mar. El siniestro se produjo alrededor de la 1 de la madrugada de este sábado, en el inicio del fin de semana largo.

Según la información suministrada por las autoridades, en el automóvil viajaban cuatro mujeres, mientras que el colectivo transportaba a 44 pasajeros que se dirigían hacia Buenos Aires.

Como consecuencia del impacto, la conductora del Honda sufrió lesiones leves y fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata para recibir atención médica. En tanto, no se registraron heridos entre los ocupantes del micro.

Por motivos que todavía son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en ese sector de la ruta. Tras el episodio, se desplegó un operativo de asistencia y prevención para evaluar el estado de los involucrados y garantizar la seguridad en la zona.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial Camet, Bomberos de Santa Clara del Mar, personal de Defensa Civil de Mar Chiquita y equipos del Same.

Además, se realizaron las actuaciones correspondientes y tareas de control y despeje vehicular para normalizar la circulación.