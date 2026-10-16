Giró en U para retomar: así fue el fuerte choque de la ruta 11

Una cámara de seguridad apostada a metros de la ruta 11 permitió dilucidar la mecánica del accidente que se suscitó este viernes por la mañana entre una camioneta y un vehículo utilitario al sur de Mar del Plata

A juzgar por las imágenes a las que accedió 0223, el conductor del rodado giró en U en medio de la ruta sin advertir que detrás circulaba una camioneta pick up. El siniestro se registró a la altura de la calle 491, en el barrio Los Acantilados.

Como consecuencia del impacto, el utilitario blanco sufrió graves destrozos en la parte delantera mientras que la camioneta que transportaba verduras terminó volcada sobre la calzada, quedando parte de la carga desparramada sobre el asfalto y la banquina. A raíz de esta situación, el carril derecho en sentido sur quedó afectado por lo que hubo que interrumpir el tránsito de forma momentánea.

El conductor del rodado de menor porte debió ser rescatado por personal de Bomberos. Los automovilistas heridos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para recibir atención médica. "Ambos están en el servicio de emergencia y trauma", aclararon.

Una de las vecinas que esperaba el colectivo señaló a 0223 que "se salvaron de milagro": "Por acá se circula muy rápido, van pisteando y es un peligro constante".