Impactante choque en la Ruta 11: volcó, se salvó de milagro y las verduras quedaron desparramadas sobre un carril

El siniestro ocurrió sobre la ruta 11 a la altura del barrio Los Acantilados.

Un fuerte choque seguido de un vuelco se produjo este viernes en la Ruta 11, a la altura del barrio Los Acantilados, en la zona sur de Mar del Plata. El accidente involucró a dos vehículos y provocó importantes daños materiales, además de demoras en la circulación por una situación insólita.

Por causas que se deberán establecer, colisionaron un utilitario blanco, que sufrió graves destrozos en la parte delantera, y otro vehículo que terminó volcado sobre la calzada, ambos con importantes pérdidas materiales.

Tras el impacto, parte de la carga que transportaba uno de los rodados quedó desparramada sobre el asfalto y la banquina. Entre los productos había cajones con frutas y verduras, como lechuga, papas, bananas y naranjas que prácticamente cortaron el carril derecho en sentido sur.

Según la información aportada por testigos a 0223, en el vehículo que volcó viajaban tres jóvenes, quienes sufrieron algunos golpes. Todos los involucrados fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para recibir atención médica.

"Se salvaron de milagro"

Una de las vecinas que esperaba el colectivo señaló a 0223 que "se salvaron de milagro": "Por acá se circula muy rápido, van pisteando y es un peligro constante".

La persona que viajaba en el utilitario blanco habría sido la más complicada tras el choque, aunque no se confirmaron detalles sobre la gravedad de sus lesiones, pero sí que debió ser rescatada por personal de Bomberos que la asistió para poder salir del auto. Minutos después del hecho, vecinos y automovilistas también se acercaron para colaborar con la asistencia inicial.