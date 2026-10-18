Fuerte choque en el barrio Libertad: un auto terminó incrustado en el semáforo

Temprano en la mañana un brutal accidente tuvo lugar en la intersección de la avenida Luro y Portugal, justo en el límite de los barrios Libertad y Jorge Newbery.

Producto del choque, un vehículo terminó impactando en el semáforo ubicado en la cantera. Hasta el momento no trascendió si se registraron personas heridas.

Aparentemente, la colisión habría sido entre un auto y un colectivo, pero se desconocen los motivos por los cuales alguno de los dos maniobró de manera incorrecta.

Un patrullero de la Policía bonaerense se acercó al lugar de los hechos e interrumpió momentáneamente el tránsito para ocuparse de la situación. Se esperan mayores detalles sobre cómo terminó el operativo en la zona.