Pedaleaba de madrugada con un rollo de cable y dijo que "lo encontró"

Pedaleaba de madrugada con un rollo de cable: fue detenido.

Un hombre de 37 años que circulaba en bicicleta transportando un rollo de cable de 15 metros fue aprehendido por personal policial y notificado de la formación de una causa penal.

Cerca de las cuatro y media de la madrugada efectivos del Comando de Patrullas Norte observaron al sospechoso desplazándose por Misiones y Bolívar llevando un bulto de características inicialmente desconocidas.

Los uniformados iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlo en la intersección de Misiones y Moreno: ahí constataron que se trataba de un rollo de cable grueso, aparentemente del tipo utilizado en instalaciones subterráneas.

Al ser consultado sobre su procedencia, el hombre manifestó que lo había encontrado en inmediaciones de avenida Juan B. Justo y que decidió llevárselo porque, según dijo, ya no tenía utilidad.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un control preventivo y hallaron entre sus prendas una pinza de aproximadamente 20 centímetros y un cuchillo envuelto en cinta de papel.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa por robo y su traslado a Tribunales para prestar declaración.