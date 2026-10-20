Juzgan a joven que mató a vecino de 50 puñaladas para robarle la garrafa

Un sujeto de 25 años acusado de matar de cincuenta puñaladas a un vecino en septiembre de 2024 para robar la garrafa y un televisor será juzgado desde hoy y hasta el viernes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4.

El imputado fue detenido horas después del hallazgo del cuerpo sin vida de Luis Aravena Ramos en su casa del barrio Santa Rosa del Mar. Ezequiel Orbes está acusado por la fiscal Florencia Salas del delito de homicidio criminis porque considera que mató al hombre de 45 años para facilitar y consumar el robo: esa calificación prevé una pena de prisión perpetua.

Tal como informó oportunamente 0223, tras matar a su vecino y robarle las pertenencias, Orbes regresó a la casa de su madre para dormir. En esa vivienda, ubicada en la parte trasera del lugar del homicidio por calle 449, se secuestró una cuchilla con la que habría hecho las heridas mortales.

La víctima tenía 45 años.

En su única presentación en Tribunales, Orbes estuvo acompañado por miembros de la defensa oficial y prefirió no dar su versión de los hechos.

Este martes, en el séptimo piso de Tribunales, los Jueces Paula Soulé, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso escucharán los alegatos de apertura de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, de la defensa oficial y dará paso a los testigos previstos durante cuatro jornadas.