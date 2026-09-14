Video: así cayó desde un techo uno de los "robacables" cuando huía de la policía

Uno de los "robacables" cayó desde varios metros de altura cuando huía de la policía. Captura video.

A través de un importante operativo, la Policía Federal desarticuló en el barrio de Constitución a una banda de “robacables” que con camiones y camionetas con identificaciones similares a las de la empresa Telefónica, aparentaba realizar trabajos autorizados en la vía pública. Este domingo la fuerza de seguridad logró aprehender a seis hombres, dos de ellos con antecedentes penales.

Dos de los seis detenidos sufrieron heridas cuando se arrojaron desde varios metros de altura desde un edificio para escapar de la policía y parte de la secuencia fue captada por las cámaras de seguridad.

Desde esta ventana cayó uno de los "robacables".

En el video al que tuvo acceso 0223, del domingo a las 11.44 de la mañana, se puede ver cómo un hombre cae al piso de una terraza. En las imágenes se ve cómo el delincuente está muy dolorido y minutos después tuvo que ser trasladado por la policía, con la ayuda de personal de Riesgos Especiales.

Otro de los sujetos resultó herido y ambos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) bajo custodia policial. Los otros tres detenidos de 31, 38 y 42 fueron trasladados a la sede de la DUOF hasta que presten declaración.

Durante los procedimientos se secuestraron 14 celulares, una réplica de arma de fuego, documentación, indumentaria utilizada para simular tareas de servicios públicos y distintos elementos vinculados con la extracción de cableado. También secuestraron 4200 dólares, más de 11 millones de pesos, una pequeña cantidad de marihuana y esteroides.

Autoridades policiales confirmaron el secuestro de un Volkswagen Gol y un Volkswagen Golf, señalados como vehículos de apoyo, además del camión Mercedes Benz con hidrogrúa, la Peugeot Partner y un semirremolque repleto de cables sustraídos, que fue trasladado a un depósito de Telefónica.

Entre las herramientas encontradas había motores con malacates presuntamente utilizados para la extracción de cables, pinzas, tensores, rollos de cable y otros elementos.

Los seis detenidos quedaron incomunicados y a disposición del Juzgado Federal N° 3, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización y su participación en los distintos robos de cables que provocaron interrupciones en las comunicaciones móviles de Mar del Plata.