Estiman que la banda de robacables afectó a más de 1900 clientes y que la reventa alcanza los $560 millones

La investigación por el robo de cables subterráneos de telefonía en Mar del Plata sumó un avance. La Justicia formalizó la imputación de cuatro personas detenidas y ordenó que permanezcan en prisión preventiva durante 180 días. En simultáneo, avanza la investigación sobre la presunta organización criminal.

Ante el juez de Garantías Santiago Inchausti, el fiscal federal Carlos Martínez expuso los siete hechos atribuidos a los imputados, cuatro de ellos consumados y tres en grado de tentativa. Según la reconstrucción de la Fiscalía, los robos habrían afectado a más de 1900 clientes y comprendido la extracción de alrededor de 2000 metros de cableado. El valor de reventa fue estimado entre los 200 y 560 millones de pesos.

La audiencia contó con la intervención del auxiliar fiscal Juan Martín Vera y se desarrolló después de los operativos del domingo pasado, en los que se detuvo a seis personas y se secuestró una importante cantidad de elementos vinculados con los robos.

Una banda que simulaba ser una cuadrilla de obras públicas

Según la acusación, los imputados habrían integrado una asociación ilícita bajo la modalidad de organización criminal, dedicada a sustraer cables bajo tierra en distintos puntos de la ciudad de Mar del Plata.

Los hechos fueron encuadrados en los delitos de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, además de la interrupción de las comunicaciones. Según la hipótesis de la Fiscalía, la banda operaba bajo la apariencia de una cuadrilla de obra pública y contaba con una estructura logística, que incluía un camión con pluma hidráulica y varios vehículos.

Los robos se habrían desarrollado principalmente en la zona céntrica de Mar del Plata y el material sustraído era trasladado luego hacia la zona sur. En total, son seis las personas detenidas en el marco de la causa.

La audiencia de formalización fue suspendida para dos de estas personas, que permanecen internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) tras lesionarse al intentar escapar durante uno de los allanamientos, en el que se tiraron de un tercer piso.

En esos casos, el juez convalidó la prórroga de la detención por 72 horas solicitada por la Fiscalía. Además, se declaró en rebeldía a una persona que permanece prófuga y ya fue identificada, y se ordenó su detención.