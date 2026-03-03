Un turista estadounidense murió a bordo de un crucero: viajaba a las Islas Malvinas

En las últimas horas, un turista estadounidense murió a bordo del crucero Marina mientras el barco estaba amarrado en Puerto Madryn. El pasajero viajaba rumbo a las Islas Malvinas, donde estaba previsto su desembarco por motivos de salud, pero ante el empeoramiento de su cuadro la tripulación adelantó la llegada del crucero a Chubut.

La tripulación actuó de manera inmediata y demostró la capacidad que tienen los cruceros modernos para atender las emergencias médicas a bordo. La coordinación con las autoridades locales permitió que la operatoria del puerto no se viera afectada por el cambio en el momento de desembarco, manteniendo la normalidad de las excursiones y servicios para el resto de los pasajeros.

Según dejaron trascender las autoridades, el fallecimiento del hombre se debió a causas naturales, sin intervención de terceros ni de circunstancias externas. La información se basó en el examen preliminar del personal médico del crucero y en el protocolo sanitario activado por la Prefectura Naval Argentina.

Al producirse la muerte dentro del barco, las fuerzas debieron asegurar el cumplimiento de los procedimientos legales y sanitarios. Posteriormente, el cuerpo del pasajero fue trasladado a su lugar de origen.

Cabe destacar que el accidente se produjo en el marco de una intensa temporada de cruceros, donde Puerto Madryn se posicionó como uno de los destinos más importantes del turismo marítimo en la región.