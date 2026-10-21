Unión aplastó a Central Entrerriano y consiguió su primer triunfo en la temporada

El equipo de Juan Aquino superó por amplía diferencia a su rival y sumó su primer triunfo en la temporada.

Unión consiguió su primera victoria en la temporada de la Liga Argentina de Básquet con una actuación contundente frente a Central Entrerriano. En el estadio José Martínez, el equipo dirigido por Juan Aquino se impuso por 71-53 y mostró una versión sólida, especialmente en defensa, para recuperarse después de su debut. Con este resultado, el Celeste dejó su récord en una victoria y una derrota, con buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos.

Juane De La Fuente volvió a ser una de las grandes figuras del conjunto marplatense y terminó como máximo anotador del encuentro con 17 puntos, además de capturar ocho rebotes. Sin embargo, esta vez estuvo bien acompañado por sus compañeros: Patricio Piñero sumó 14 unidades, Joaquín Cabrera aportó 11 y Eric Kibi se destacó en la lucha bajo los tableros con ocho puntos y 11 rebotes.

Desde el comienzo, Unión marcó diferencias a partir de una defensa intensa y una ofensiva con distintas alternativas. El buen trabajo de Kibi en la pintura, los lanzamientos externos de Piñero y la calidad individual de De La Fuente le permitieron al equipo de Aquino tomar el control del partido. El primer cuarto terminó 20-10 y reflejó la superioridad del Celeste ante un rival que tuvo dificultades para encontrar fluidez ofensiva.

En el segundo período, el conjunto marplatense profundizó su dominio y llegó a sacar una máxima de 21 puntos. Central Entrerriano intentó reaccionar con dos triples de Manuel Gómez, pero Unión mantuvo la ventaja gracias a su eficacia y a una defensa que complicó cada ataque visitante. De esa manera, se fue al descanso largo con un cómodo 43-26 y el encuentro bajo control.

Después del entretiempo, el partido perdió ritmo ofensivo y ambos equipos encontraron mayores dificultades para convertir. Sin embargo, Unión nunca dejó de manejar la diferencia y cerró el tercer cuarto arriba por 56-39. En el tramo final, el Celeste volvió a estirar la ventaja y, pese al último intento de reacción de Central Entrerriano, aseguró el triunfo por 71-53. Incluso, Aquino pudo cerrar el encuentro con cinco jugadores surgidos de las divisiones inferiores del club en cancha, antes del triple final de Vignolo.

La victoria representa un impulso importante para Unión, que ahora buscará sostener este rendimiento en su próxima presentación frente a Centenario de Venado Tuerto. Con De La Fuente como principal referencia ofensiva y un equipo que mostró variantes para atacar y solidez para defender, el conjunto marplatense dio un primer paso positivo en su objetivo de ganar regularidad y consolidarse en la Liga Argentina de Básquet.

Síntesis:

Unión: De La Fuente 17, Piñero 14, Cabrera 11, Kibi 8, Montoya 7, Flossi 6, Corroto 4, Vignolo 3, Zarini 1, Casares -, Varas -

Marcador: 20-10, 43-26, 56-39, 71-53

Estadio: "José Martínez"

Fotos: Prensa Unión