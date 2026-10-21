Ricardo Darín: "Me jode la maldad"

En medio de la promoción de su película "Lo dejamos acá", Ricardo Darín y Diego Peretti visitaron el programa de Mario Pergolini "Otro día perdido". Allí, el ex Los Simuladores explicó que los ataques en redes sociales, muchas veces, lo afectan. “Cuando me pegan en todo esto de las redes, me desacomoda”, comentó.

Ricardo Darín, por su parte, contó que hay una sola cosa que le molesta de las agresiones. “A mí lo único que me jode es la maldad. Cuando olfateás que detrás del poncho está el cuchillo escondido, eso la verdad que no me termina nunca de entrar en la cabeza. Hay que ponerle mucha energía a eso. Hay que superar filtros propios y ajenos para llegar a hacer la maldad que tenés planeada. Eso no me deja de sorprender nunca”, reflexionó.

El actor dijo que a veces se ve “la mala intención” que hay. “Después, las críticas son inherentes a lo que es nuestro nuestro oficio. Eso está bien y cada uno además tiene el derecho de decir lo que le parece”, sintetizó.

Con respecto a la tecnología y la irrupción que tuvo en los últimos años, los actores también opinaron. “Estoy podrido de la tecnología. No nos va a llevar a buen puerto”, opinó Peretti.

Darín remarcó, además, que le preocupa lo que pasa con los más jóvenes. “Está generando una adicción que te aleja del cara a cara. Se produce una desvinculación”, remató.