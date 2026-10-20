Uno de los actores de "El Chavo del 8" se someterá a una compleja cirugía: "Dejó preparado el testamento"

Edgar Vivar, el actor que le dio vida al querido "Señor Barriga" y a su hijo "Ñoño" en la serie El Chavo del 8, atraviesa un problema de salud que lo obligará a entrar al quirófano en los próximos meses.

A los 77 años, el actor confirmó que le rectificarán la columna vertebral, por lo que se retirará de los medios por un tiempo, ya que la recuperación será bastante larga.

“Es en junio, en junio me voy a hacer. Voy a tener que quedarme de retiro involuntario, pero está bien. Dios permita que así sea. Mi voluntad es esa. Si no dispone otra cosa acá arriba. Y espero que me sigan viendo también ustedes”, expresó ante el programa Viva la alegría.

Vivar también expuso que no cuenta con muchas propiedades, y que decidió hacer un testamento antes de que su salud empeore o la posibilidad de no salir con vida de la sala de operaciones.

“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”, sentenció.