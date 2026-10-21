Se vienen las semifinales del Regional Pampeano

Mar del Plata Club y Sporting tienen ventaja de localía y quieren reeditar el clásico en la final del Regional Pampeano. (Foto: Prensa MDPC)

Este sábado se jugarán las semifinales del Torneo Regional Pampeano A de rugby en Santa Celina y Villa Marista. Los dos equipos marplatenses, que buscan reeditar una nueva edición del clásico en la final, jugarán como locales por ser 1-2 y de la fase regular.

En el sur de la ciudad, Mar del Plata Club, que se quedó con el "1" al cabo de la fase regular, recibirá a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca (4), mientras que Sporting (2) y Universitario (3) chocarán en el reducto marista.

A diferencia de otros años, esta vez las semifinales asoman de difícil pronóstico, más allá del favoritismo lógico que puede decantarse para Mar del Plata Club y Sporting, los dos mejores en la instancia de todos contra todos.

Los clásicos rivales marplatenses son además los dos máximos ganadores del Regional Pampeano A. Mar del Plata Club se quedó con el título en 10 de las 15 ediciones en las que participó, Sporting ganó 6 sobre 17 y Sociedad Sportiva fue el único que pudo romper la hegemonía de ambos con su título en 2019.



