Argentina quiere ser sede del Mundial 2035: los detalles y los estadios que propuso

La Unión Argentina de Rugby (UAR), junto con Uruguay, Chile y Brasil, presentó ante World Rugby la documentación técnica para la candidatura regional a ser sede del Mundial de Rugby 2035.

A través de un comunicado la entidad confirmó que la entidad, “anunciará en noviembre de 2027 las sedes de su Rugby World Cup Masculinas 2035”.

“El proceso previo incluye la presentación de documentación, visitas a las sedes candidateadas y el anuncio en mayo de 2027 de las sedes preferidas. La decisión la tomará el Consejo de World Rugby. La región, liderada por Unión Argentina de Rugby, presentó toda la información requerida para que World Rugby, analice de cara a la decisión de la sede del Mundial 2035”, señalaron.

En ese sentido, “en la candidatura presentada, quedó establecido que, de ser elegida como la sede para RWC 2035, los cuatro países recibirán partidos del Mundial”.

“Con una población combinada de 283 millones, economías en crecimiento, todo tipo de paisajes y la experiencia de haber organizado en este siglo múltiples eventos internacionales – tanto en rugby como mundiales deportivos y Juegos Olímpicos, y eventos multidisciplinarios – la región ofrece elementos sólidos para ser un destino atractivo para la magnitud de Rugby World Cup, el evento marquesina de nuestro deportivo”, agregó la comunicación.

A partir de la comunicación oficial de la UAR, los estadios elegidos en los que se disputaría el Mundial son: el Monumental y el José Amalfitani en Buenos Aires, el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, el Mario Alberto Kempes en Córdoba, el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Estadio Padre Martearena en Salta, el Malvinas Argentina de Mendoza, y Estadio Gigante de Arroyito de Rosario (en Argentina); mientras que, en el resto de los países los postulados son el Estadio Maracaná (Río de Janeiro, Brasil), Estadio Nacional (Santiago de Chile) y el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay).