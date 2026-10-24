Lluvias y viento: cómo estará el clima en Mar del Plata este sábado

Lluvias aisladas por la mañana y la noche, y chaparrones durante la tarde.

Mar del Plata tendrá este sábado una jornada fresca, con cielo cubierto y probabilidad de lluvias durante gran parte del día. La temperatura máxima será de 14° y se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde.

La mañana comenzó con 12,1° y cielo cubierto con llovizna, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viento soplaba a 23 km/h del sentido Sur y la humedad empezó al 99%.

El domingo continuará el tiempo fresco, con una temperatura mínima de 9°

Durante la jornada, la temperatura mínima será de 11°, minetas la máxima podría llegar a 14 grados. Se esperan lluvias aisladas por la mañana y la noche, y chaparrones durante la tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

El viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Además, se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde.

El viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora

Para el domingo, el pronóstico anticipa otra jornada fresca, con una mínima de 9° y una máxima de 13°. Acompañado por lloviznas durante la madrugada y con cielo nublado para el resto de la jornada.