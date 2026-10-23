Tiempo bien de invierno: lluvias y viento del sudeste para este sábado

Mar del Plata tendrá un sábado marcado por las lluvias y las bajas temperaturas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera una máxima de 14°C y una mínima de 10°C, con precipitaciones previstas a lo largo de toda la jornada.

Durante la madrugada se anuncian lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. Por la mañana continuará la posibilidad de precipitaciones aisladas, con el mismo porcentaje, mientras que para la tarde las chances descenderán a entre el 10% y el 40%. Hacia la noche se esperan lloviznas, también con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

Siguen las condiciones inestables en la ciudad.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante toda la jornada soplará del sur y sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde.

Con estas condiciones, el sábado se perfila como una jornada poco favorable para las actividades al aire libre, especialmente durante las primeras horas del día.