Licitación y visitas de obra: cuándo se conocerán los posibles inversores de los hoteles de Chapadmalal

Un día después de lanzar el concurso público para concesionar seis hoteles del complejo turístico de Chapadmalal, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) publicó una circular aclaratoria con el cronograma de visitas obligatorias a los inmuebles. Se trata de una instancia clave para quienes pretendan participar del proceso, ya que deberán conocer las condiciones de los edificios antes de presentar una oferta.

Según lo informado por el organismo nacional, las recorridas podrán realizarse el miércoles 28 de octubre, de 14 a 17; el viernes 30, de 10 a 13; y el lunes 2 de noviembre, de 10 a 13. Los interesados deberán coordinar la visita con al menos 24 horas de anticipación mediante los correos electrónicos oficiales del organismo.

El concurso público está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe).

El pliego establece que los oferentes deberán adjuntar a sus propuestas una declaración jurada en la que manifiesten tener pleno conocimiento de los sectores del inmueble y de su estado físico actual. La concesión se realizará ad corpus, es decir, en las condiciones físicas, estructurales y de conservación en las que se encuentren los edificios. Por ese motivo, la visita no es un trámite optativo, sino un requisito para quienes busquen avanzar en el procedimiento.

La apertura de sobres está prevista para el 27 de noviembre. De esta manera, entre la primera fecha habilitada para recorrer los hoteles y la presentación de las ofertas habrá apenas un mes, mientras que quienes opten por la última jornada de visitas dispondrán de poco más de tres semanas para terminar de definir sus propuestas.

La apertura de sobres del concurso para concesionar seis hoteles de Chapadmalal está prevista para el 27 de noviembre, luego de las visitas obligatorias fijadas por la AABE para fines de octubre y principios de noviembre.

Los plazos abren un interrogante sobre el margen que tendrán los potenciales concesionarios para evaluar las condiciones de los edificios y diseñar sus proyectos, considerando también el financiamiento de la inversión. Además de conocer el estado de las estructuras, deberán definir una propuesta para la explotación de los establecimientos en el marco de una concesión prevista por 30 años. La cantidad de interesados que se presente a las visitas y, posteriormente, las ofertas que lleguen a la apertura de sobres permitirán tener un primer panorama sobre el nivel de respuesta al llamado nacional.

El concurso abarca seis de los hoteles del complejo de Chapadmalal, mientras que Nación informó que otros tres fueron asignados a la Universidad Nacional de Mar del Plata para el desarrollo de una Residencia Escuela. El proceso busca definir el futuro de los establecimientos que quedarán bajo explotación privada, en un contexto marcado por el debate sobre el destino del complejo turístico, tras la decisión de Nación de discontinuar los programas de turismo social que allí se desarrollaban.