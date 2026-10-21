Sin bono: a qué jubilados no alcanza el beneficio este mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorgará en octubre un bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los jubilados que cumplan ciertos requisitos de ingresos. Este refuerzo busca complementar los haberes mínimos y acercarlos a un monto específico, pero no todos los jubilados serán beneficiados.

Según el Decreto 274/2024, los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones se actualizan mensualmente por inflación. Con la inflación de agosto del 1,66%, el haber mínimo garantizado para octubre será de $435.748,51, mientras que el máximo alcanzará los $2.932.174,85.

El bono de $70.000 se acreditará únicamente a quienes perciban el haber mínimo de $435.748,51. Para jubilados con ingresos superiores a ese monto pero inferiores a $505.748,51, el extra será variable y ajustado para alcanzar ese tope.

Por ejemplo, un jubilado que cobre $455.748,51 recibirá un bono de $50.000 para completar hasta el máximo establecido. En cambio, quienes tengan ingresos iguales o superiores a $505.748,51 no recibirán ningún tipo de bono en octubre, ya que superan el límite que se obtiene sumando la jubilación mínima y el refuerzo.

Los pensionados también verán sus haberes ajustados con el aumento previsto para noviembre, pero no forman parte del pago del bono extraordinario de este mes, que está enfocado exclusivamente en aquellos con haberes mínimos o cercanos a este.