Cuánto pagará en octubre el bono de jubilados y pensionados de ANSES
ANSES informó un aumento del 1,66% para jubilaciones, pensiones y asignaciones en octubre. Conocé de cuánto serán los haberes mínimos de ahora en más.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mediante el Decreto 1108/2026, el Gobierno nacional oficializó la entrega del bono previsional extraordinario de hasta $70.000 para las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La medida complementa el aumento mensual previsto por ANSES del 1,66%, dictado por la movilidad del IPC de agosto.
El decreto establece de manera taxativa que el plus completo se asignará por titular y no por beneficio, definiendo un techo estricto de ingresos para determinar qué adultos mayores perciben el refuerzo íntegro y quiénes acceden a una liquidación proporcional.
Cómo pagará ANSES el bono a jubilados y pensionados en octubre 2026
El decreto establece una serie de condiciones para determinar quiénes cobrarán el bono completo de $70.000 y quiénes recibirán un monto proporcional según sus ingresos previsionales.
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- Bono completo: para acceder a los $70.000, la suma de los haberes correspondientes a todas las prestaciones que cobre una misma persona no debe superar los $435.748,51, equivalente al haber mínimo.
- Bono proporcional: quienes perciban ingresos superiores a $435.748,51 pero inferiores a $505.748,51 recibirán un refuerzo equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar ese último monto.
- Un solo bono por titular: el cálculo se realiza sobre la totalidad de las prestaciones que recibe una misma persona. De esta manera, quien cobre dos beneficios no percibirá dos bonos de $70.000.
- Pensiones compartidas: cuando una prestación tenga copartícipes, todos serán considerados como un único titular y el refuerzo se distribuirá entre las partes correspondientes.
- Sin descuentos: el bono tendrá carácter extraordinario y no remunerativo, por lo que no estará sujeto a retenciones impositivas ni se computará para el descuento de obra social.
- Pagos indebidos: ANSES conservará las facultades de control y fiscalización y podrá reclamar la devolución de aquellas sumas que hayan sido abonadas de manera indebida.
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