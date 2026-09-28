Cuánto pagará en octubre el bono de jubilados y pensionados de ANSES

Cuánto cobrarán en octubre con el aumento y el bono.

Mediante el Decreto 1108/2026, el Gobierno nacional oficializó la entrega del bono previsional extraordinario de hasta $70.000 para las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida complementa el aumento mensual previsto por ANSES del 1,66%, dictado por la movilidad del IPC de agosto.

El decreto establece de manera taxativa que el plus completo se asignará por titular y no por beneficio, definiendo un techo estricto de ingresos para determinar qué adultos mayores perciben el refuerzo íntegro y quiénes acceden a una liquidación proporcional.

Cómo pagará ANSES el bono a jubilados y pensionados en octubre 2026

El decreto establece una serie de condiciones para determinar quiénes cobrarán el bono completo de $70.000 y quiénes recibirán un monto proporcional según sus ingresos previsionales.