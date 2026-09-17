Atención jubilados: el cambio obligatorio en el calendario de pagos de ANSES que empezó a regir esta semana

La ANSES oficializó una modificación clave dentro del cronograma previsional correspondiente al mes de septiembre. A partir del próximo martes 22, el organismo dará inicio a la segunda etapa del calendario de pagos del mes. Este tramo comprende de forma exclusiva a los beneficiarios que perciben haberes y pensiones que superan la jubilación mínima. El esquema de acreditación se organizará según la terminación del DNI del titular en todo el país.

Cómo es el nuevo calendario de la ANSES

El organismo estatal definió que los primeros depósitos de este grupo se realizarán el martes 22 para los documentos terminados en 0 y 1. La distribución continuará el miércoles 23 con los DNI 2 y 3, el jueves 24 para las terminaciones 4 y 5, y el viernes 25 con los números 6 y 7. El esquema finalizará formalmente el lunes 28 de septiembre con los titulares cuyos documentos terminen en 8 y 9. Esta segmentación busca evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias de la provincia de Buenos Aires.

El esquema culminará el lunes 28 de septiembre.

En paralelo con este cambio en las fechas, el sistema previsional aplica durante este período una actualización en los montos del 2,11% basada en la movilidad oficial. Tras este incremento, el haber jubilatorio mínimo quedó fijado en $428.633,20 para los titulares que cobran el escalafón básico. A esta cifra se le adiciona el bono de refuerzo extraordinario congelado en un máximo de $70.000 para quienes cumplan los requisitos. De esta manera, el ingreso total para la escala inicial alcanza una suma de $498.633,20.

Los jubilados que perciben ingresos por encima del haber mínimo deberán verificar de forma individual su liquidación, ya que no percibirán el bono completo. Para conocer el monto exacto y la fecha de acreditación asignada, los titulares pueden utilizar las herramientas digitales públicas. La consulta se realiza ingresando a la plataforma Mi ANSES mediante el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde la opción de Menú se accede a la sección Cobros para revisar el haber liquidado.

Las entregas dependen del último número del DNI.

Mientras tanto, la entidad finalizará esta semana los pagos dirigidos a los beneficiarios que perciben hasta un haber mínimo. El cronograma de la primera categoría concluye el lunes 21 de septiembre con los documentos finalizados en el número 9. A partir de esa jornada se producirá el recambio total de grupo en las planillas de los bancos. Mantener los datos actualizados en la plataforma digital oficial garantiza el cobro de la prestación sin demoras administrativas.