Caputo anunció un programa para impulsar el crédito hipotecario con fondos de la Anses

Durante una conferencia de prensa previa a una sesión clave en el Congreso, Caputo explicó que los bancos que participen en este esquema no podrán ofrecer créditos con una tasa superior al 7,5%

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un nuevo programa destinado a fomentar el desarrollo de créditos hipotecarios mediante la utilización de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La iniciativa contempla un monto de hasta $2 billones para mejorar las condiciones financieras que permitan ampliar el acceso a préstamos destinados exclusivamente a la compra de viviendas.

Durante una conferencia de prensa previa a una sesión clave en el Congreso, Caputo explicó que los bancos que participen en este esquema no podrán ofrecer créditos con una tasa superior al 7,5%. Para ejemplificar el alcance de la propuesta, detalló que para adquirir una vivienda valuada en 106.667 dólares, una familia debería demostrar ingresos de $3.460.391 pesos y afrontar una cuota inicial de $865.089 pesos. El crédito se otorgará con una tasa de UVA más un 7% y un plazo de pago de 25 años.

El programa funcionará utilizando fondos que actualmente forman parte de las inversiones del FGS. Según Caputo, una de las funciones de este fondo es realizar colocaciones financieras en bancos, y la iniciativa propone extender los plazos de esas colocaciones mediante licitaciones transparentes que permitan otorgar financiamiento a uno y cinco años.

"Desde el FGS, que tiene como función, como parte de su mandato, hacer plazos fijos en bancos. Lo que se va a estar haciendo es extender el plazo, hacer licitaciones transparentes con los bancos para extenderlos a 1 año y 5 años y esto le va a permitir a los bancos acelerar fuertemente el nivel de créditos hipotecarios", afirmó el ministro.

Además, Caputo agregó: "Vamos a dar las condiciones: el monto del programa es de dos billones de pesos, van a ser licitaciones de plazos fijos que van a tener tasa mínima requerida".

El objetivo principal es resolver la dificultad que enfrentan las entidades financieras para otorgar préstamos hipotecarios debido a la diferencia entre los plazos de sus fuentes de financiamiento, usualmente a corto plazo, y el largo plazo requerido para recuperar los créditos otorgados. Se estima que con este programa podrán acceder a créditos hipotecarios hasta 18.000 familias.

Las entidades financieras interesadas podrán participar en licitaciones para obtener recursos del FGS, que deberán destinarse exclusivamente a ampliar la capacidad de otorgar créditos para la compra de viviendas. Las condiciones de cada operación incluirán distintos plazos y un mecanismo de remuneración vinculado a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) más un porcentaje adicional, que podría oscilar entre el 2% y 3% según las licitaciones.

La iniciativa se encuentra en desarrollo y forma parte de un paquete de medidas que el oficialismo presentará en el Congreso, incluyendo reformas a la Carta Orgánica del Banco Central y a la Ley de Inocencia Fiscal II.