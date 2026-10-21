Últimas horas para inscribirse a PotencIA Mar del Plata, los cursos gratuitos de inteligencia artificial

La primera edición superó las expectativas y reunió más de 4.000 personas.

Llega la segunda edición de "PotencIA Mar del Plata", un programa gratuito de inteligencia artificial impulsado por la Fundación Ciudad Inclusiva y coordinado por el concejal Juan Manuel Cheppi. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 22.

En su primera convocatoria, los cursos reunieron a más de 4.000 marplatenses, entre estudiantes, trabajadores, emprendedores y profesionales. En esta segunda edición, la coordinación busca seguir impulsando estas herramientas para que más personas puedan acercarse a las tecnologías que transforman el mundo laboral y las formas de producción.

La propuesta está abierta a todo público y no requiere conocimientos previos de inteligencia artificial ni de programación. Para participar, los interesados deberán ingresar a ciudadinclusiva.com y completar la inscripción.

Esta segunda edición busca facilitar el acceso a herramientas prácticas que permitan mejorar el desempeño laboral, potenciar emprendimientos y desarrollar proyectos.

"La inteligencia artificial ya está cambiando el trabajo. Queremos que ese cambio se convierta en una oportunidad para los marplatenses", expresó Cheppi.

Los cursos comenzarán el próximo lunes 26 de octubre, y quedan pocas horas para anotarse.