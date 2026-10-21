Aprovechá la mañana de sol: pronostican lluvias para Mar del Plata

Sol y algunas nubes: el clima de este miércoles a la mañana en Mar del Plata. Foto: 0223.

El sol nuevamente adorna el cielo de Mar del Plata y esta mañana la temperatura es incluso agradable pero según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo bueno durará poco.

Este miércoles 21 de octubre a las 7 la temperatura es de 12,7°C y una humedad del 91%. Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 11°C y una baja probabilidad de lluvias, estimada entre el 0% y el 10%.

Sin embargo, las condiciones cambiarán con el correr de las horas. Para la tarde se pronostican chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, mientras que la temperatura máxima prevista será de 18°C.

Por la noche, las lluvias podrían continuar, aunque con una probabilidad menor, de entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hasta ubicarse en torno a los 13°C.

Cómo estará el tiempo durante los próximos días en Mar del Plata

El pronóstico extendido del SMN anticipa temperaturas moderadas para el resto de la semana, con mínimas que oscilarán entre los 10°C y los 11°C y máximas de entre 15°C y 18°C.

Sin embargo, otros sitios especializados advierten que las máximas oscilarán entre los 15 y los 11, con una baja sensación térmica sobre todo el fin de semana.