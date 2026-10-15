PotencIA Mar del Plata: abrieron la inscripción a una nueva edición de los cursos gratuitos de inteligencia artificial

La primera convocatoria superó las expectativas y reunió a más de 4.000 marplatenses.

Luego de una primera experiencia exitosa, ya está abierta la inscripción a la segunda convocatoria de PotencIA Mar del Plata, el programa de formación en inteligencia artificial de la Fundación Ciudad Inclusiva, coordinado por Juan Manuel Cheppi. Los cursos comenzarán el próximo 26 de octubre y buscan acercar herramientas prácticas para mejorar el trabajo, potenciar emprendimientos y generar nuevas oportunidades.

La propuesta es gratuita y abierta a todo público. No requiere conocimientos previos de programación, solo inscripción previa a través de ciudadinclusiva.com.

La primera convocatoria superó las expectativas y reunió a más de 4.000 marplatenses. La respuesta de la comunidad impulsó esta nueva edición, que permitirá que más personas accedan a la capacitación.

“La inteligencia artificial ya está cambiando el trabajo. Queremos que ese cambio se convierta en una oportunidad para los marplatenses”, expresó Juan Manuel Cheppi.

Uno de los aspectos destacados fue la diversidad de quienes se inscribieron: estudiantes universitarios, docentes, empresarios, comerciantes, emprendedores, trabajadores administrativos y de la gastronomía, personas mayores y profesionales de arquitectura, abogacía, contabilidad, salud, turismo, tecnología y del sector agropecuario.

Esa variedad de perfiles refleja el interés por incorporar la inteligencia artificial a distintas actividades. PotencIA propone aprender a utilizarla para organizar información, crear contenidos, responder consultas y agilizar tareas cotidianas.

Con esta segunda convocatoria, la Fundación Ciudad Inclusiva, junto a Alkemy, amplía el acceso a herramientas que permiten fortalecer las capacidades de los marplatenses y contribuir a la competitividad de la ciudad.

El programa combina contenidos para realizar a ritmo propio, webinars y tutorías, con aplicaciones prácticas y una certificación final. Las personas interesadas ya pueden inscribirse a través de ciudadinclusiva.com.